轟動江湖高雄鹹酥雞嘉年華又來了！8月下旬齊聚港都

超過30年歷史的台中洪家回春堂鹹酥雞，將參加全國鹹酥雞嘉年華征服高雄人的胃。（高市觀光局提供）

2022/07/25 09:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕去年4月高雄鹹酥雞嘉年華轟動江湖！高市觀光局今年再接再厲、擴大規模為全國全國鹹酥雞嘉年華，並宣布即日起首裡業者報名、號召全台人氣鹹酥雞8月下旬齊聚港都，也邀請網友推薦口袋名單，希望好吃的每家都不能放過。

觀光局長周玲妏說明，2022全國鹹酥雞嘉年華會以市集方式進行，8月27日（六）、28日（日）兩天，在高雄大遠百一樓追夢廣場隆重登場，兩天預計號召百家業者，除邀請去年高雄鹹酥雞嘉年華福來炸雞、迷路炸物店、活力鹹酥雞等人氣店家參加，目前正積極邀請外縣市人氣業者參加，已有多個店家表態有意願。

周玲妏透露，例如台中洪家回春堂鹽酥雞，已超過30年的歷史，搭配自家中藥配方的特製滷汁，先將雞肉醃泡後再炸吃起來特別入味。

另外台北永康街的頂尖高手無骨鹹酥雞，除了替食物都取了一項「讓人記憶深刻」的超炫品名，鹹酥雞無骨、多汁不乾柴，配上客製化的醬料和蒜頭，讓人吃了意猶未盡；台南熱血創意炸物、集雞蜜鹹酥雞等名店，也摩拳擦掌準備參戰。

觀光局進一步指出，今年除全國鹹酥雞嘉年華活動，目前也在如火如荼進行高雄日嚐366特色美食徵選活動，搭配市府舉辦8月初大港閱冰冰品嘉年華，給您冰火二重奏的極致享受，其他還有旗津黑沙玩藝節、旗津啤酒嘉年華、「2022台灣文博會x台灣設計展在高雄」等精彩活動，邀請大家一起來高雄享受一趟兼具方便、舒適、視覺及味覺品味饗宴，挑選自己心目中最好吃的鹹酥雞，更多旅遊資訊請上觀光局官方網站高雄旅遊網（https://khh.travel/）、FB官方粉專及IG查詢。

嘉義名店統香鹹酥雞將參加全國鹹酥雞嘉年華。（高市觀光局提供）

2022全國鹹酥雞嘉年華在高雄將在8月27及28日在高雄大遠百一樓廣場舉行，圖為去年盛況。（記者王榮祥翻攝）

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