罷韓四君子獲頒廖述宗紀念獎青年貢獻獎 尹立：民主前行Wecare

尹立（左二）、陳冠榮（右二）代表罷韓四君子，赴美獲頒廖述宗紀念獎青年貢獻獎！（記者王榮祥翻攝）

2022/07/25 08:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕罷韓四君子獲頒廖述宗紀念獎青年貢獻獎！Wecare高雄發起人尹立與罷韓領銜人陳冠榮，今代表四君子與全體參與行動夥伴，出席美國華盛頓第42屆北美台灣人教授協會年會，尹立除感謝海外台灣人支持，也強調民主前行WECARE。

廖述宗紀念獎的設立是前中研院院士、享譽國際的生化學家廖述宗，於2014年過世後，北美洲台灣人教授協會為紀念廖述宗所設立，鼓勵對台灣人文、科技、社會或政治有貢獻的個人或團體。

第7屆廖述宗教授紀念獎，評審肯定發動罷免前高雄市長韓國瑜的「WeCare高雄」罷韓四君子努力與成果，讓罷韓運動成為激勵台灣人、追求社會公義和致力台灣永續發展最有意義的全民運動，特別頒予青年貢獻獎。

今頒獎典禮上，wecare高雄發起人尹立演說時，表示非常榮幸頒獲「廖述宗教授紀念獎」青年貢獻奨，感謝北美洲台灣人教授協會以及評審委員肯定。

尹立說，這份驕傲與感動，是所有高雄人與志工一起，也感謝海內外支持台灣的同胞，齊心合力完成台灣民主發展史上的一個歷史紀錄；這次專程飛到美國，就是要感謝海外台灣人的支持，台灣每次民主改革與進步，海外台灣人都義無反顧、出錢出力。

尹立回顧罷韓過程，及檢視投票成功後國際媒體的報導，紐約時報、華爾街日報、美聯社、彭博新聞、日本NHK、讀賣新聞、產經新聞等，都對台灣人將親中市長趕下台有詳細解讀報導。

他認為，「民主」不是天上掉下來的禮物，民主前輩們篳路藍縷與犧牲奉獻，才換來由獨裁到民主的今天，但台灣面對的威脅與挑戰一直存在，而2018年的一場亂流，但台灣走過來了，往深化的民主價值更前進一步。

尹立說，台灣是一個主權獨立的國家，以民主、法治、自由、人權等普世價值與世界對話，在疫情期間我們更與世界友人彼此相助、攜手抗疫，更成為世界不可或缺的夥伴

罷韓四君子獲頒廖述宗紀念獎青年貢獻獎！陳冠榮致詞感謝海外台灣人相挺。（記者王榮祥翻攝）

罷韓四君子獲頒廖述宗紀念獎青年貢獻獎！尹立重申「民主」不是天上掉下來的禮。（記者王榮祥翻攝）

罷韓四君子獲頒廖述宗紀念獎青年貢獻獎，尹立赴美受獎，也拜會台灣駐美代表蕭美琴。（記者王榮祥翻攝）

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