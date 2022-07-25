董座買5千萬元豪宅 表舅誆與建商高層熟識竟吞掉2千萬

羅男坑外甥2千萬元解約金，被高雄高分院判罪定讞。（記者鮑建信攝）

2022/07/25 06:44

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某公司黃姓董座花5000萬元買豪宅，後因資金週轉不靈想解約，於是請與興富發公司高層熟識的羅姓表舅幫忙，不料對方取回2000萬元價金後卻私吞，憤而提告背信，羅被高雄高分院判刑2年6月定讞要關。

判決書指出，2013年5月中旬，黃姓商人以其胞弟名義，以5000萬元向興富發公司「華人匯」大樓第31樓房屋，雙方簽約後，其胞弟在於2015年12月初，將房屋權利讓渡予大嫂後，她再於2016年1月1中旬，又讓渡予其夫黃男。

不久，黃因資金周轉不靈，無力繼續按期繳納價金，為避免15%訂金被沒收，於是委託與該公司高層熟識表舅羅男居間協調，羅則指稱，需把房屋讓渡給他，始方便與對方洽談降低違約金。

雙方約定後，羅於同年7月18日與興富發解約，取回2000萬元價金卻飽入私囊，黃則因遲未收到退款消息，經向該公司詢問後，始悉上情並前往高雄地檢署提告。

羅應訊指稱，解約過程需要活動費1、2百萬元，黃並答應要給他600萬元卻反悔。又說，黃因土地分割等情事，欠他3千多萬元未清償，迫於無奈，始以解約金抵償，否認犯行。

1、2審法官開庭後，認定羅構成背信罪，均判處有期徒刑2年6月定讞。

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