12歲少女為愛離家半年嘿咻16次 男網友遭判刑5年

12歲少女深愛他半年愛愛16次，法官以知她未成年重判男網友5年刑。（情境照）

2022/07/24 22:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕打零工為業的吳姓男子（22歲）網交比他小10歲，年僅12歲的少女，少女為愛離家，北上新竹、桃園等地與他同居，半年內發生16次的性關係，家人報案尋獲並對吳男提告，少女幫男友求情，堅稱自願與吳男發生關係，檢警查出吳男知道少女未成年，仍與她發生關係，高雄地院法官認定有罪，以和未滿14歲女子性交罪，判刑5年，仍可上訴。

判決書指出，住在北部的被告吳男於前年6月間，透過網路認識家住高雄的少女，兩人交往成男女朋友，前年7月，吳男從工作地新竹南下高雄，與少女見面，共赴鳳山某摩鐵發生關係，兩人自此陷入熱戀，少女最後還為了與吳男在一起，不顧家人反對，離家北上與被告同住。

少女離家未歸，家屬向高市警方報案協尋，最後循線在吳男住處找到少女，檢警查出少女離家期間，前後半年時間曾與吳男發生16次性行為，吳男辯稱不知對方未成年，後來有懷疑她只是國中生，但少女表示一開始交往時，就已經告訴男友她就讀國中，檢方將吳男起訴。

高雄地院審理時，少女替男友被告求情，告訴法官對方沒有脅迫她，也自願與被告交往並發生關係，但法官認為被告明知女網友是未成年少女，還與其發生性行為，影響少女性自主決定權，影響身心健全發展，危害非輕，迄今又未與少女達成和解，16次的性行為各別論處，合併應執行刑5年。

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