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    高市工安頻傳 勞工局今突襲3家醫院 工程缺失共罰34萬元

    高市工安頻傳！勞工局今突襲3家醫院工程缺失共罰34萬元。（市府提供）

    高市工安頻傳！勞工局今突襲3家醫院工程缺失共罰34萬元。（市府提供）

    2022/07/24 15:07

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市工安意外頻傳，昨又發生高雄醫學大學附設岡山醫有工人焊接鋼構樓梯時，不慎從二樓半高處墜地重傷，勞工局今突襲檢查左營、三民、小港區三大醫院新建工程，勞檢結果共計發現7項缺失，依「職業安全衛生法」裁罰34萬元，其中包括有3處高度2公尺以上的工區，開口處未設置護欄、護蓋，或安全網等防護設備，有立發生危險之虞，勒令停工改善。

    勞工局統計今年迄今，已實施營造工地檢查1812次工地，稽查有發生危險之虞的重大缺失，勒令停工的有69件，其中最常見的勞工缺失，包括防墜落設施不佳、未設置護欄、護蓋、安全網，或未落實勞工確實配戴安全護具等，都是常見的重大勞安缺失。

    為有效降低營建工地工安意外，勞檢處持續不定期稽查勞安條件與設備；勞檢處長郭清吉處長指出，營造工程不同其他行業，環境變動性大，高處作業相當頻繁，處處充滿風險，是防災檢查重點對象。

    另對於昨日岡山區大型醫院新建工程，發生勞工工作墜落意外事故，勞工局已勒令作業場所立即停工改善，並將嚴審復工計畫，勞工局表示，從事高處鋼構組配作業，未使勞工確實使用安全帶與必要的防護具，顯示營建廠商對於工作現場安全規劃、評估及管理有鬆懈的情形。

    勞檢單位將持續針對墜落、倒塌崩塌、物體飛落、感電與夏季高氣溫等危害，嚴格督促業者設置安全設施，一旦發現情違規節重大者，將立即勒令停工，對於營造廠未落實安全與承攬管理責任，也會從重處罰。

    高市工安頻傳！勞工局今突襲3家醫院工程缺失共罰34萬元。（市府提供）

    高市工安頻傳！勞工局今突襲3家醫院工程缺失共罰34萬元。（市府提供）

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