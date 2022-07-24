為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    民眾黨在高雄市發起「監督市政聯盟」

    民眾黨在高雄率先發起「監督市政聯盟」。（記者葛祐豪攝）

    民眾黨在高雄率先發起「監督市政聯盟」。（記者葛祐豪攝）

    2022/07/24 13:56

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕民眾黨今天在高雄率先發起「監督市政聯盟」，號召各政黨或無黨籍的市議員、參選人加入，共同監督市政；對於高雄市長一役是否確定不推人選？民眾黨秘書長謝立功表示，目前還未做最後定案，登記截止日前，各種組合都有可能。

    謝立功表示，為突破政黨的籓籬，民眾黨將於各地陸續成立當地的「監督市政聯盟」，並向時代力量、台灣基進黨及其他無黨籍縣市議員呼籲，邀請一同加入，未來可共同監督縣市首長施政，而今天就從高雄市黨部率先發起。

    民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥表示，監督市政的關鍵之一就是財政，民眾黨議員參選人會遵循柯文哲主席的財政紀律原則，未來進入議會後，為市民的一分一毫把關，設法解決高雄市過去嚴重舉債的問題。

    民眾黨高雄市第六選區市議員參選人劉家榮、第七選區市議員參選人李佳玲、第九選區市議員參選人陳妙真、第五選區市議員參選人陳惠君、第四選區市議員參選人莊貽量，今天都現身力挺「監督市政聯盟」，據了解，此構想也獲多位無黨籍議員或議員參選人支持。

    隨著國民黨高雄市長參選人柯志恩下周二即將出關，選情將日趨激烈，民眾黨是否在市長一局中確定缺席？對此，謝立功表示，目前還未做最後定案，8月26日登記截止日前，各種組合都有可能。

    若民眾黨不推出自己人選，是否會支持柯志恩？馮啟彥強調，民眾黨是走自己的路，希望各參選人，不管是陳其邁或柯志恩，「只要提出真正的牛肉、市政，符合高雄市民期待，民眾黨才會在最後決定支持誰，希望不要先直接講死民眾黨就是支持誰!」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    柯志恩指高雄有些行道樹致用路人風險 李雨蓁：吳敦義種的黑板樹
    2022/07/24 07:58

    柯志恩指高雄有些行道樹致用路人風險 李雨蓁：吳敦義種的黑板樹
    鄉親拿「三寶媽」扇換「可以胖」扇 楊佩樺：即日起限量兌換
    2022/07/22 17:42

    鄉親拿「三寶媽」扇換「可以胖」扇 楊佩樺：即日起限量兌換

    宏碁輕薄筆電跟進OLED風潮升級上市
    黨代表不掛黨籍參選？ 民眾黨警告將開除黨籍
    2022/07/21 19:51

    黨代表不掛黨籍參選？ 民眾黨警告將開除黨籍
    柯志恩遲未提出新政白皮書 李雨蓁批「韓國瑜式唬爛」
    2022/07/21 19:37

    柯志恩遲未提出新政白皮書 李雨蓁批「韓國瑜式唬爛」
    蘇志明宣布退出議員選舉 民進黨高市黨部將徵召續拚里長
    2022/07/21 18:45

    蘇志明宣布退出議員選舉 民進黨高市黨部將徵召續拚里長
    黃珊珊以無黨參選保留空間？蔡壁如：選票可極大化往藍綠擴張
    2022/07/04 18:55

    黃珊珊以無黨參選保留空間？蔡壁如：選票可極大化往藍綠擴張
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播