民眾黨在高雄市發起「監督市政聯盟」

民眾黨在高雄率先發起「監督市政聯盟」。（記者葛祐豪攝）

2022/07/24 13:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民眾黨今天在高雄率先發起「監督市政聯盟」，號召各政黨或無黨籍的市議員、參選人加入，共同監督市政；對於高雄市長一役是否確定不推人選？民眾黨秘書長謝立功表示，目前還未做最後定案，登記截止日前，各種組合都有可能。

謝立功表示，為突破政黨的籓籬，民眾黨將於各地陸續成立當地的「監督市政聯盟」，並向時代力量、台灣基進黨及其他無黨籍縣市議員呼籲，邀請一同加入，未來可共同監督縣市首長施政，而今天就從高雄市黨部率先發起。

民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥表示，監督市政的關鍵之一就是財政，民眾黨議員參選人會遵循柯文哲主席的財政紀律原則，未來進入議會後，為市民的一分一毫把關，設法解決高雄市過去嚴重舉債的問題。

民眾黨高雄市第六選區市議員參選人劉家榮、第七選區市議員參選人李佳玲、第九選區市議員參選人陳妙真、第五選區市議員參選人陳惠君、第四選區市議員參選人莊貽量，今天都現身力挺「監督市政聯盟」，據了解，此構想也獲多位無黨籍議員或議員參選人支持。

隨著國民黨高雄市長參選人柯志恩下周二即將出關，選情將日趨激烈，民眾黨是否在市長一局中確定缺席？對此，謝立功表示，目前還未做最後定案，8月26日登記截止日前，各種組合都有可能。

若民眾黨不推出自己人選，是否會支持柯志恩？馮啟彥強調，民眾黨是走自己的路，希望各參選人，不管是陳其邁或柯志恩，「只要提出真正的牛肉、市政，符合高雄市民期待，民眾黨才會在最後決定支持誰，希望不要先直接講死民眾黨就是支持誰!」

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