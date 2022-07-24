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    林智堅論文風波 民眾黨加入開砲「該退就退」

    針對林智堅的論文風波，擁有台大國發所博士的民眾黨秘書長謝立功（站立者），今天在高雄首度開砲。（記者葛祐豪攝）

    針對林智堅的論文風波，擁有台大國發所博士的民眾黨秘書長謝立功（站立者），今天在高雄首度開砲。（記者葛祐豪攝）

    2022/07/24 12:52

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對民進黨桃園市長參選人林智堅的論文風波，擁有台大國發所博士的民眾黨秘書長謝立功，今天首度開砲說，他曾多次擔任台大國發所的口試委員，林智堅的論文對該所是侮辱，呼籲林智堅趕快說實話，該退就退。

    台灣民眾黨高雄市黨部今天在市議員參選人劉家榮的服務處，舉辦「監督市政聯盟」記者會，謝立功特別南下站台。

    謝立功是台大國發所博士，也擔任過該所口試委員，形象一向溫和的他，致詞時「擦槍走火」，提到林智堅的論文風波，表示他就是劉家榮的碩士論文指導教授，論文題目是公平交易法，劉當時認真寫論文，但林智堅的論文，對台大國發所師生是侮辱。

    謝立功受訪時進一步強調，除了寫好論文，他一定會教好學生「誠信非常重要」，林智堅不論在中華大學或台大國發所所念的碩士，遭到這麼多人質疑是抄襲，「不要把別人質疑都當成是政治操作，可以去問任何一位教授，雷同率這麼高，講的不清不楚!」

    謝立功說，特別是台大國發所論文，他是台大國發所博士，自認當時很認真寫論文，後來他也到台大國發所，擔任多次口試委員，也很認真審查學生論文。

    他呼籲林智堅，「不要把老師拖下水，學生拖老師下水是不對的，老師要幫學生，也要幫的有道理，不要硬凹」，他並撂重話:「你們毀損的是學術倫理，不要為了一時的政治，把學術界搞爛搞臭，我們這些學術界出來的，真的忍受不了，趕快說實話、 該退就退!」

    謝立功說，民進黨再凹下去，會影響全台的選情，希望蔡英文想清楚，這對台灣政治生態、對學術界都將有所改變。

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