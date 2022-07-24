柯志恩指高雄有些行道樹致用路人風險 李雨蓁：吳敦義種的黑板樹

昨天是大暑，柯志恩坐在機車後座，感受到高雄熱浪來襲的溫度。（翻攝自柯志恩臉書）

2022/07/24 07:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩昨發文，要讓高雄成為林蔭城市，強調「在對的地方，種對的樹種」；對此，台灣基進組織部主任李雨蓁直指「樹要種對」這句話，卻打到擬定錯誤政策的自己人吳敦義，因為高雄大量種植黑板樹作為路樹，正是吳敦義擔任高雄市長時的決策。

昨天是大暑，柯志恩坐在機車後座，感受熱浪來襲的溫度，她點出高雄有超過200萬台機車，去年還成為全台第一愛騎機車的城市，機車族停紅綠燈時，最先做的事就是找陰涼處。

柯志恩表示，但市民跟她說，高雄道路缺乏大樹遮蔭，高雄不缺樹也不缺公園，而需要在「對的地方，種對的樹種」。有些行道樹，在果實掉落後會造成路面濕滑、輪胎壓到會打滑，對用路人都有潛在風險。

柯志恩並提出可向其他國內外城市借鏡，建立統籌全市樹木業務的專業單位，而非分散在各局處科中，讓高雄向林蔭城市前進。

針對柯志恩提出「在對的地方，種對的樹種」，台灣基進組織部主任李雨蓁鼓勵她終於講到重點，路樹行道樹的確是城市降溫的一環，但樹如果隨便種就是悲劇，但其中公認的錯誤政策，就是種植黑板樹。

她說，而高雄大量種植黑板樹作為路樹，正是國民黨吳敦義擔任高雄市長時的決策，現在高市府每年都編列預算，收拾遺留下來的行道樹殘局。

「柯志恩可能不知道，高雄這幾年在綠地公園及綠建築上，都做了許多努力!」李雨蓁認為，討論城市降溫，只談路樹是不夠的，透過增加公園綠地，可讓城市地面溫度降低2-9度，或在建築物上有綠色植披屋頂或牆面，則可讓室內降低2.5度。

李雨蓁指出，根據最新統計，全國22個縣市當中，都市計劃區內的「已闢建公園綠地」佔比，高雄市以6.42%榮登「全台最綠城市」，且多年蟬聯第一；也從2018年起，透過法規強制要求新建物設置綠化，對於既有的建築，也鼓勵民眾將自家屋頂進行綠化，並提供綠屋頂改造的補助。

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