為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    羅智強到高雄助攻：陳其邁暖男是包裝 柯志恩溫暖與生俱來

    羅智強（右）今晚南下高雄助攻柯志恩，「強粉」簇擁而上合照。（記者葛祐豪攝）

    羅智強（右）今晚南下高雄助攻柯志恩，「強粉」簇擁而上合照。（記者葛祐豪攝）

    2022/07/23 23:06

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨今晚舉辦高雄市左楠區議員提名介紹會，前台北市議員羅智強專程南下助攻柯志恩，他批評，陳其邁暖男是包裝的，柯志恩的溫暖與陽光則是與生俱來，他準備了「祕密計畫」，將於下週一公布。人在自主健康管理的柯志恩則透過視訊說，她是高屏的女兒，不是過客、而是歸人。

    今晚的左楠區議員提名介紹會在國民黨楠梓區黨部舉行，禮堂湧入爆滿支持者，包括4名現任議員陳麗珍、陳玫娟、李雅芬、李眉蓁及新人白喬茵都到場尋求支持。

    羅智強專程南下，當起柯志恩的分身，傍晚先在黃昏市場掃街，接著參加提名介紹會。他稱讚柯志恩正派、認真、專業、有能力，能創造更好的高雄，批評陳其邁的暖男形象是包裝的，柯志恩的溫暖與陽光則是與生俱來。

    羅智強透露，他非常關心柯志恩的選情，下週一將公布一項幫助柯志恩的「祕密計畫」。

    柯志恩目前還在自主健康管理，透過視訊向支持者道歉，她說，首先是自己確診，無法與民眾見面、親自拜票，也為「自己來晚了」，向群眾道歉。雖然選舉時間緊迫，只要大家團結在一起，一定能贏得年底市長選戰。現場上百民眾聽了高喊，「柯志恩凍蒜！」

    柯志恩說，國民黨已經家徒四壁，她沒人脈、沒金脈，但有翻轉的決心，別再說她是空降，她是高屏女兒、是歸人，不是過客，也非刺客。

    人在自主健康管理的柯志恩透過視訊說，她是高屏的女兒，不是過客、而是歸人。 （記者葛祐豪攝）

    人在自主健康管理的柯志恩透過視訊說，她是高屏的女兒，不是過客、而是歸人。 （記者葛祐豪攝）

    國民黨今晚舉辦高雄市左楠區議員提名介紹會，現場氣氛熱烈。（記者葛祐豪攝）

    國民黨今晚舉辦高雄市左楠區議員提名介紹會，現場氣氛熱烈。（記者葛祐豪攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    無盟議員陪蔡英文、陳其邁拜廟 柯志恩：人之常情
    2022/07/22 19:26

    無盟議員陪蔡英文、陳其邁拜廟 柯志恩：人之常情
    陳其邁生日時最想送他什麼? 柯志恩：我的高雄新政白皮書
    2022/07/20 23:46

    陳其邁生日時最想送他什麼? 柯志恩：我的高雄新政白皮書

    榮馥大院自住客青睞 3房尺度完勝
    陳其邁10天訪11區！綠營：對手台北看高雄、邁邁高雄走透透
    2022/07/20 21:20

    陳其邁10天訪11區！綠營：對手台北看高雄、邁邁高雄走透透
    羅智強全台輔選 如何幫張善政卻說不清
    2022/07/20 12:12

    羅智強全台輔選 如何幫張善政卻說不清

    台灣孔劉省到爆 卻在這花大錢？
    站「重返執政129天」跑馬燈前 柯志恩︰從台北看高雄何錯之有？
    2022/07/19 19:50

    站「重返執政129天」跑馬燈前 柯志恩︰從台北看高雄何錯之有？
    「沒有冰就沒有所謂破冰」 羅智強：下一步當配角
    2022/07/01 12:48

    「沒有冰就沒有所謂破冰」 羅智強：下一步當配角
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播