羅智強到高雄助攻：陳其邁暖男是包裝 柯志恩溫暖與生俱來

羅智強（右）今晚南下高雄助攻柯志恩，「強粉」簇擁而上合照。（記者葛祐豪攝）

2022/07/23 23:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨今晚舉辦高雄市左楠區議員提名介紹會，前台北市議員羅智強專程南下助攻柯志恩，他批評，陳其邁暖男是包裝的，柯志恩的溫暖與陽光則是與生俱來，他準備了「祕密計畫」，將於下週一公布。人在自主健康管理的柯志恩則透過視訊說，她是高屏的女兒，不是過客、而是歸人。

今晚的左楠區議員提名介紹會在國民黨楠梓區黨部舉行，禮堂湧入爆滿支持者，包括4名現任議員陳麗珍、陳玫娟、李雅芬、李眉蓁及新人白喬茵都到場尋求支持。

羅智強專程南下，當起柯志恩的分身，傍晚先在黃昏市場掃街，接著參加提名介紹會。他稱讚柯志恩正派、認真、專業、有能力，能創造更好的高雄，批評陳其邁的暖男形象是包裝的，柯志恩的溫暖與陽光則是與生俱來。

羅智強透露，他非常關心柯志恩的選情，下週一將公布一項幫助柯志恩的「祕密計畫」。

柯志恩目前還在自主健康管理，透過視訊向支持者道歉，她說，首先是自己確診，無法與民眾見面、親自拜票，也為「自己來晚了」，向群眾道歉。雖然選舉時間緊迫，只要大家團結在一起，一定能贏得年底市長選戰。現場上百民眾聽了高喊，「柯志恩凍蒜！」

柯志恩說，國民黨已經家徒四壁，她沒人脈、沒金脈，但有翻轉的決心，別再說她是空降，她是高屏女兒、是歸人，不是過客，也非刺客。

人在自主健康管理的柯志恩透過視訊說，她是高屏的女兒，不是過客、而是歸人。 （記者葛祐豪攝）

國民黨今晚舉辦高雄市左楠區議員提名介紹會，現場氣氛熱烈。（記者葛祐豪攝）

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