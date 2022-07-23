航港局防疫搞烏龍 船員趴趴跑3天只罰10萬元

一艘輪船上的吳姓船員，未經許可即在外趴趴跑，成為防疫破口，卻因航港局搞烏龍而只罰10萬元。（記者洪定宏翻攝）

2022/07/23 19:15

〔記者吳政峰／台北報導〕2021年間，時值全國嚴防武漢肺炎入侵之際，一名吳姓輪船船員無視防疫規定，未經移民署許可與高雄港警總隊檢查，即逕行離開高雄港商港管制區，在外趴趴跑72小時。航港局原僅開出最低10萬元罰單，但長官認為吳男情節非輕，變更處分改為50萬元。吳男不服，興訟抗罰，主張違反「一行為不二罰」原則，日前獲得台北高等行政法院採信，50萬元罰單撤銷。

吳男服務的輪船曾於2021年1月及2月間停靠中國廈門港區，同年2月9日返航停靠於高雄港，同日凌晨3時40分許，吳男在未經移民署查驗許可、接受高雄港警總隊18號碼頭管制站檢查的情況下，逕自離開高雄港商港管制區。

疾病管制署調查發現吳男違規，立刻通報，吳男才於同年月14日凌晨1時40分許返船，離開時間長達72小時，接著被帶往防疫旅館檢疫。

航港局認定吳男未經查驗即擅出商港管制區活動的違規行為，違反商港法第44條及商港港務管理規則第18條規定，乃依商港法第66條規定開罰。

航港局承辦人處理裁處書，依照主任批示裁處吳男10萬元罰鍰，當天是過年，主任裁示先傳真到防疫旅館讓吳男知悉。同日下午，副局長得悉此事，認為吳男離開時間長達72小時，情節不輕，要求參考傳染病防治法的裁量基準，承辦人遂製作另一份裁處書，改罰吳男50萬元，除再度傳真給檢疫所，並要求檢疫所回收銷毀前一版本的10萬元裁處書。

吳男不服，興訟主張自己已收到10萬元的罰單，怎麼之後航港局突把罰鍰金額提高到50萬元，違反「一行為不二罰」原則，50萬元罰單應該撤銷。

台北高等行政法院指出，航港局前已裁處吳男罰鍰10萬元，並以傳真方式送達檢疫所，再將影本轉知吳男，已發生規制效力，沒想到航港局未將該處分撤銷或廢止，在其效力仍在的情況下，另裁罰50萬元，等於是對同一違規行為分別作成2個處分，確實違反「一行為不二罰」原則。

合議庭認為航港局裁罰吳男50萬元不合法，評議後撤銷該罰單。可上訴。

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