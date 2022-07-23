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    首艘千噸級巡防艦「彰化艦」完成坐墩 台船：確保品質、儘速交艦

    首艘千噸級巡防艦「彰化艦」完成坐墩，台船強調將確保品質、儘速交艦。（資料照，海巡署提供）

    首艘千噸級巡防艦「彰化艦」完成坐墩，台船強調將確保品質、儘速交艦。（資料照，海巡署提供）

    2022/07/23 18:48

    〔記者洪定宏／高雄報導〕台船承造海巡署首艘1000噸級巡防艦編號CG1001「彰化艦」，本月中旬連續3次坐墩失敗，今天上午進行第4次坐墩，放慢船塢注水速度後，終於圓滿完成。台船強調，將在確保品質的前提下，全力投入公司資源，儘速完成交艦任務。

    行政院核定「籌建海巡艦艇發展計畫」，其中6艘是1000噸級巡防艦，均由台船承造，第一艘編號CG1001完工後，去年9月9日在台船基隆廠舉行下水典禮，名稱內定「彰化艦」，原本預計今年3月交船，卻因故延誤。

    因千噸級巡防艦配備鎮海火箭彈、機砲、機槍等武器系統，巡防艦必須駛入船塢，由中科院進行雷達、羅盤測量；本月11日，巡防艦進入船塢後，在抽水過程，赫見「邊墩」歪掉，巡防艦沒有受損，緊急出塢，13日也是同樣狀況。

    不料，本月15日，巡防艦進入船塢的抽水過程，碰觸「邊墩」後不久傾斜，此時才發現「邊墩」又倒掉，緊急注水、扶正，發現2支葉片損壞。

    台船檢討疏失後，今天展開第4次坐墩作業，由董事長鄭文隆主持，海巡署長周美伍與艦隊分署長廖德成到場關心，並了解勘驗後的檢修工作計畫。

    海軍出身的周美伍分享他對新造船艦進塢作業的經驗，強調從船艙油水分佈、帶纜、鬆纜、潛水人員墩位木楔調整等等，都需要縝密計畫與嚴謹程序，是很重要的工程，遇到狀況更需要隨時應變，避免更大問題發生。

    周美伍希望儘速如質完成，各公證單位與監造代表也要依據標準，完成所有換修工程檢驗與測試，避免未來產生問題，影響機關用船。

    由於1000噸級巡防艦共有6艘，相關裝備若評估需換新，可由後續艦及備品進行更換，台船副總周志明表示，將在確保品質的前提下，全力投入公司資源，包括調派高雄廠的人力與技術，儘速完成交艦任務。

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