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    首頁　>　高雄市

    高市+2287！幼兒園8/1開學 家長急帶孩子接種

    小兒社區接種站今、明2天為2至5歲幼兒接種首劑莫德納疫苗。（高雄市政府提供）（記者許麗娟攝）

    小兒社區接種站今、明2天為2至5歲幼兒接種首劑莫德納疫苗。（高雄市政府提供）（記者許麗娟攝）

    2022/07/23 17:14

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今（23日）新增2287例本土確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），幼兒莫德納疫苗今、明2天開設社區接種站施打，不少家長都是因為幼兒園8月1日開學，怕孩子群聚染疫而希望儘早接種才能早點有保護力。

    高市府統計，昨天6個月至5歲嬰幼兒第1劑莫德納疫苗在醫療院所開打，首日共1541人完成接種，今天5處社區接開打，上午約1137名2至5歲幼童接種。

    林先生今早帶快滿3歲的兒子前往高雄國際會議中心站接種疫苗，他說，現在疫情未完全趨於平緩，小孩子8月1日要上幼兒園，因為無法避免群聚，雖然也擔心打疫苗後的副作用，但有打沒打都很擔心，掙扎後還是決定讓孩子接種，因為大人打完是沒有副作用，所以也期望小孩打了之後能平平安安。

    林先生說，家裡還有7個月大的小女兒，暫不打算讓她這麼早打疫苗，主要是太小的孩子表達能力沒那麼好，副作用的情況很難判斷，而3歲的兒子已能表達哪裡不舒服，家長教能知道如何應變。

    衛生局指出，研究顯示5歲以下幼兒打mRNA疫苗，不良反應發生率比成人低，可能的副作用有躁動哭鬧、接種部位疼痛、嗜睡、食慾不振、發燒、注射部位紅班及腫脹，如發燒超過48小時、出現嚴重過敏反應、呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等症狀，儘速至高雄長庚醫院、高雄榮民醫院、市立小港醫院、市立聯合醫院、義大醫院、高雄醫學大學附設醫院6家疫苗接種後送責任醫院就醫。

    此外，即日起，放寬高雄市醫院、住宿式長照機構及各類醫事人員防疫管制措施，醫院及長照機構陪病、探病及探視管理，均比照中央流行疫情指揮中心公布規範，並取消門診陪探病管制。

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    林先生今帶將滿3歲兒子接種莫德納疫苗，主要是幼兒園8月1日開學，擔心群聚染疫。（記者許麗娟攝）

    林先生今帶將滿3歲兒子接種莫德納疫苗，主要是幼兒園8月1日開學，擔心群聚染疫。（記者許麗娟攝）

    高雄市住宿型長照機構即日起比照中央有條件開放探視。（高雄市政府提供）

    高雄市住宿型長照機構即日起比照中央有條件開放探視。（高雄市政府提供）

    醫院探病開放固定時段最多2名訪客。（高雄市政府提供）

    醫院探病開放固定時段最多2名訪客。（高雄市政府提供）

    陪病者公費篩檢條件調整為完成疫苗追加劑或基礎劑達14天至3個月內者。（高雄市政府提供）

    陪病者公費篩檢條件調整為完成疫苗追加劑或基礎劑達14天至3個月內者。（高雄市政府提供）

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