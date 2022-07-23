高市屏東同鄉會理事長交接 柯志恩自主管理期未能與陳其邁同框

高雄市屏東縣同鄉會今天舉辦理事長交接儀式，藍綠民代齊聚一堂，國民黨高雄市長參選人柯志恩因還在自主管理期間，扼腕從參選以來，未能與陳其邁第一次見面交流互動。（資料照）

2022/07/23 16:48

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市屏東縣同鄉會今天舉辦理事長交接儀式，藍綠民代齊聚一堂，總統蔡英文也由高雄市長陳其邁陪同出席，國民黨高雄市長參選人柯志恩則因還在自主管理期間，扼腕從參選以來，未能與陳其邁第一次見面交流互動。

高雄市屏東同鄉會理事長今天舉辦交接儀式，羅志明卸下職務後，交接給鍾嘉村。蔡英文總統在陳其邁等人陪同下到場，她細數高屏快速發展的建設，以身為屏東女兒為榮。

陳其邁則說，屏東專門誕生總統與院長，對高雄發展貢獻良多；屏東縣長潘孟安感謝高雄市照顧50萬屏東鄉親，期許高屏共榮成長。

現場藍綠民代齊聚，包括民進黨立委趙天麟、許智傑；國民黨屏東縣長參選人、立委蘇清泉都到場致意。

也是屏東女兒的國民黨高雄市長參選人柯志恩因尚在自主管理期而缺席。她表示，本來今天很期待能在屏東同鄉會的活動，跟陳其邁市長第一次見面交流互動，但很扼腕，因自主管理期間，要遵守防疫規定，暫時無法出席公開活動。

柯志恩說，今晚在國民黨楠梓區黨部舉辦的提名同志見面會，羅智強會到見面會現場，因防疫規定，她無法親臨現場跟大家打招呼，但會用視訊方式，跟各位黨員見面。等到自主管理時間結束後，一定大大方方公開活動，跟大家交流互動。

蔡英文總統出席高雄市屏東縣同鄉會理事長交接儀式。（翻攝自立委趙天麟臉書）

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