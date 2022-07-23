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    首頁　>　高雄市

    婦人車禍當日出院返家死亡 基層警質疑為美化數字未列A1事故處理

    林姓婦人日前騎機車與計程車發生擦撞，當天早上送醫治療後自行返家，下午卻被家人發現已無生命跡象。（民眾提供）

    林姓婦人日前騎機車與計程車發生擦撞，當天早上送醫治療後自行返家，下午卻被家人發現已無生命跡象。（民眾提供）

    2022/07/23 15:06

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄72歲林姓婦人17日上午近9點騎車行經前鎮區保泰路與崗山南街342巷口，與1輛計程車發生擦撞，林婦因膝蓋擦挫傷、骨折送醫治療後，當天即自行返家休養，下午近3點半，卻被家人發現已經身亡。基層員警無奈在網路貼文指出，被要求不要用A1處理，質疑為「美化數字」睜眼說瞎話，對此，前鎮警分局說明，婦人死因待解剖鑑定中。

    有基層員警在臉書社團「靠北police」發文指出，死亡的林婦沒什麼慢性疾病，離開醫院後回家是一路坐在輪椅上，沒有跌倒或2次車禍的情況，但一回到家就有表示身體不適，被發現在家昏迷死亡後，家屬報案直接稱因為車禍，處理員警欲將原本的A2（人員受傷或超過24小時死亡之交通事故）轉為A1（人員當場或24小時內死亡之交通事故），卻遭上層告知「不要用A1，死因不明但筆錄可以敘明交通事故」。

    前鎮警分局表示，這起車禍的雙方駕駛經酒精測試均無飲酒情形，現場經交通分隊測繪及送醫救治，林女膝蓋擦挫傷骨折，送醫後自行坐輪椅返家休養，於當日下午3點24分許被家人發現昏迷，經通報消防人員到場已無生命跡象；檢察官於7月21日進行相驗，並開立相驗屍體證明書（死亡原因：不詳，待解剖鑑定中），全案將視鑑定結果再行辦理。

    林婦騎的機車在事故後倒於路旁，後座有明顯毀損。（民眾提供）

    林婦騎的機車在事故後倒於路旁，後座有明顯毀損。（民眾提供）

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