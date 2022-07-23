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    紀念李登輝與安倍晉三 台灣基進「守護民主遺志」音樂會開放民眾索票

    紀念李登輝與安倍晉三，台灣基進將辦「守護民主遺志」音樂會。（台灣基進提供）

    紀念李登輝與安倍晉三，台灣基進將辦「守護民主遺志」音樂會。（台灣基進提供）

    2022/07/23 15:04

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣基進將於7月29日晚上，在高雄市音樂館舉辦「守護民主遺志：李登輝總統與安倍晉三首相紀念音樂會」，歡迎民眾至台灣基進高雄黨部索票參加。

    台灣基進黨主席陳奕齊對此指出，數十年來，台灣人在李登輝前總統帶領下，以民主的驕傲跟以台灣為名的自信，面對國際孤立與中國霸權打壓而不屈。​李登輝總統使「台灣人」重生，成為了未竟的建國基石。​

    陳奕齊認為，李登輝影響許多日本人，安倍晉三首相和李前總統結識數十年，互相鼓舞。安倍首相承續李登輝對台灣的愛，他倡議的「東亞永久和平」，讓台灣間接受益於這條形成中的安全連線，日台的情誼羈絆，也就在共同圍堵中國霸權。

    ​ 陳奕齊說，哲人已遠，台灣和日本，就像一同失去了兩位令人尊敬的長輩的兄弟。為紀念二人，台灣基進將於7月29日晚間7點，與比利時法蘭德斯歌劇院合唱團女高音吳佳芬、香港演藝學院副教授徐惟恩，一同於高雄市音樂館舉行「守護民主遺志: 李登輝總統、安倍晉三首相紀念音樂會」。​

    即日起至7月28日、每天上午10點至晚上6點，可至台灣基進高雄黨部（三民區博愛一路150號）報名索票，1人限取2張票。​

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