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    首頁　>　高雄市

    警扮顧客抄越南店小姐脫衣陪酒 店家、小姐全過關

    警方臨檢越南店抄查不法脫衣陪酒。示意圖與本案無關。（檔案照）

    警方臨檢越南店抄查不法脫衣陪酒。示意圖與本案無關。（檔案照）

    2022/07/23 12:24

    〔記者蔡清華／高雄報導〕屏東縣警方前年8月佯裝顧客，當場查獲屏東一家小吃部3名越籍女子脫衣陪酒，但店家、與小姐都辯稱脫衣是小姐為多賺小費的個人行為，店家不知情，3名脫衣越妹獲不起訴，包括店東、幹部、及服務生等4人，法院一、二審都判無罪，仍可上訴。

    前年8 月14日21時33分許，屏東縣警局4員警佯裝顧客，到轄區一家「美食天地」消費，先由店經理接待並引導入包廂，其後5名越籍坐檯小姐在包廂內陪侍喝酒、唱歌。

    接著以擲骰子脫衣遊戲助興，在包廂內全身裸露跳舞，在外待命之員警持搜索票進入，當場在包廂內查獲全身裸露的3女，並扣得監視器主機、記帳簿、小費記帳本及櫃檯內現金8 萬8700 元。包括3名越籍脫衣女子、及4名店家幹部，均被依妨害風化罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

    3名越籍脫衣女子稱，脫衣是為了多賺小費，偷偷第一次脫就被查獲，獲檢方不起訴處分，僅起訴店東、幹部、及服務生等4人。

    屏東地院審理時，店東辯稱，不知道小姐有跳脫衣舞，當初應徵小姐時就已告誡不能跳脫衣舞，如果有發現，叫她們不要來上班，經理、及服務生，都說，包廂沒有上鎖，但只有送菜服務時才進入，不知裡頭的情況。

    由於檢方無直接證據證明店家、經理等人知悉、允許小姐脫衣陪酒，以及客觀上具有行為分擔之積極證據，不能證明被告4 人犯罪，而應為被告4 人無罪之諭知。檢方不服上訴二審，高雄高分院仍採認一審判決並無違誤，駁回上訴。

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