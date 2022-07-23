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    補助奏效！高雄7月假日住房上衝8成 創2億元觀光產值

    高市府加碼獨家推出「週間補到千、週五又補五」住房優惠。（高雄市觀光局提供）

    高市府加碼獨家推出「週間補到千、週五又補五」住房優惠。（高雄市觀光局提供）

    2022/07/23 08:54

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕中央與地方國旅補助奏效，高雄7月假日住房率上衝8成，順勢帶動高雄觀光產業，活動開跑首週，已創造近2億元觀光產值。

    隨著疫情趨緩，交通部觀光局7月15日起推出「悠遊國旅」優惠，自由行旅客平日入住合法旅宿（週日至週四）折抵800元，高市府加碼獨家推出「週間補到千、週五又補五」住房優惠，平日入住每房再加碼200元；週五更領先全台補助每房500元。

    高雄市觀光局長周玲妏指出，在中央與地方國旅補助點火助攻下，7月15日活動首日，高雄旅館住房率已成長到57%，週六有「旗津啤酒嘉年華」、「黑沙玩藝節」等熱鬧活動加持，高雄市旅宿住房率更高達77%，上衝8成，和疫情期間相比大幅提升。

    觀光局統計，活動開跑首週，共有約15500間房間使用國旅優惠，吸引至少4萬人留宿高雄，期間創造的觀光產值可達2億元。

    暑假期間，高雄市活動一籮筐，除旗津的黑沙玩藝節、啤酒嘉年華外，還有全國矚目的2022台灣文博會x台灣設計展、冰火二重天的「大港閱冰-冰品嘉年華」、「全國鹹酥雞嘉年華」，9月份還有熱氣球活動，將在月世界及愛河飛行。此外，廣受大小朋友期待的壽山動物園，也將在10月以嶄新面貌和大家見面。

    旗津黑沙玩藝節，吸引許多遊客。（記者葛祐豪翻攝）

    旗津黑沙玩藝節，吸引許多遊客。（記者葛祐豪翻攝）

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