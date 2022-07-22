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    「割喉」手法狠刺女鄰居 思覺失調男從重改判

    揮刀男被從重改判8年10月。（資料照）

    揮刀男被從重改判8年10月。（資料照）

    2022/07/22 23:59

    〔記者鮑建信／高雄報導〕患有思覺失調症廖姓男子幻想遭隔壁女鄰辱罵，涉嫌在大樓電梯前持刀刺她頸部等處，被地院依殺人未遂罪判刑7年半，檢方認為太輕，提起上訴。高雄高分院認為，廖男以類似「割喉」手法行凶，10秒攻擊7、8刀，惡性重大又未和解，從重改判8年10月。

    判決書指出，20多歲廖男與30多歲鄰居吳女住在高雄市楠梓區某公寓6樓，雙方平日鮮少互動往來。去年9月1日早上，廖男自認遭吳女辱罵，心生不滿，見她出門要搭電梯下樓，持水果刀尾隨在後。

    2人在電梯前走廊爆發爭執，廖男涉嫌持刀接連攻擊吳女頸部、臉部及手部等處約7、8下，樓下陳姓管理員等2人聽到吳女呼救聲，趕到現場協助報案，通知救護車將她送醫急救。

    地院開庭時，廖男對於犯行坦承不諱，還說自己有思覺失調症，但據醫院精神科鑑定，案發當下，廖男仍具相當認知及現實判斷能力，不能免除刑責，依殺人未遂罪判處有期徒刑7年半，可以上訴；不過，僅檢方上訴，理由是量刑太輕，要求從重改判。

    高雄高分院審理認為，案發時廖男雖有思覺失調症，出現幻聽與妄想等特性，但辨識及控制能力未見有明顯低下。

    此外，合議庭審酌廖男第一刀刺向吳女頸部，深度達脊椎後方，再接續砍向頭、頸等處，約10秒共刺7、8刀，走廊噴濺大量血跡，廖男以類似「割喉」手法行凶，且未與被害人達成和解，因此從重改判8年10月，可上訴。

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