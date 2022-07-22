林園紅樹林保育區打造綠色廊帶 期待風華再現

林園紅樹林保育區綠意昂然。（記者洪臣宏攝）

2022/07/22 21:17

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園紅樹林保育區曾為名噪一時的戶外生態教室，在八八風災中大面積沖毀，從此門可羅雀，為了將人潮再度引入，林園紅樹林保育學會將打造綠色廊帶、賞河區、賞鳥區等活化工程，讓保育區風華再現。

林園紅樹林保育區是台灣最早人工復育的紅樹林區，面積最多有10公頃，區內種植欖李、水筆仔、海茄苳、五梨跤等紅樹林，園區緊鄰高屏溪畔，鳥類、蝶類、招潮蟹、彈塗魚等生態豐富，成為知名景點。八八風災重創紅樹林區，園區面積剩下約1公頃，而林園濕地公園啟用後，紅樹林保育區生態教室褪色。

隨著高屏溪候鳥種類、數量逐年增多，紅樹林保育區也因少了人為干擾，生態更為豐富，林園紅樹林保育學會總幹事蘇文華說，正著手規劃在早期自行車道沿線綠美化，結合第七河川局種植的台灣欒樹，打造出長約1.2公里的綠色廊帶，讓遊客可以在樹蔭下賞景，減少豔陽高照的問題。

除此之外，園區欖李較為高大，走在木棧道上彷彿通過小型綠色隧道，蘇文華說，將在木棧道盡頭設置「賞鳥區」、「賞河區」，讓高雄多一處生態亮點。

相關工程可望陸續展開，月底前先派人清除爬滿紅樹林枝頭的盒果藤，蘇文華說，學會將安排志工導覽活動，逐漸將人流帶到保育區，讓大家欣賞「林園後花園」。

第七河川局在林園高屏溪畔種植許多台灣欒樹。（記者洪臣宏攝）

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