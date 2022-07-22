13公尺高巨型無所事事小海豹游進愛河灣 邀遊客一起「聊療」

身形只比「黃色小鴨」矮5公尺。（文化局提供）

2022/07/22 14:47

〔記者黃旭磊／高雄報導〕2022文博會「台灣IP‧高雄原創」─無所事事小海豹充氣裝置，本週20日晚間悄悄游進高雄流行音樂中心前愛河灣，身形只比2013年9月來的荷蘭「黃色小鴨」矮5公尺，盼在文博會期間帶進觀光人潮。

「黃色小鴨離開近9年了」，高雄市副市長史哲今天表示，這隻慵懶小海豹不是黃色，是白色的，而市府與LINE貼圖團隊合作「聊療漂漂河計畫」不只1隻，6隻由高雄創作者人氣貼圖角色，將陸續漂進愛河盼療癒遊客心情。

小海豹身高13公尺、寬19公尺，而黃色小鴨（Rubber Duck） 於2013年10月遊進光榮碼頭，由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作身高18公尺，體重約1000公斤。

高雄市長陳其邁強調，集結來自高雄LINE「台灣IP」超人氣貼圖明星，邀請作為「2022臺灣文博會及台灣設計展在高雄」活動大使，讓人氣貼圖從聊天室角色游進愛河灣，也將躍上輕軌車體穿梭城市，並開發成一卡通、T-shirt成為迎賓大使。

文化局長王文翠説，「黃色小鴨」短短1個月內吸引超過300萬觀光人次，創造超過10億元產值，此次文博會將於8月5日起舉辦，盼以「台灣IP ‧ 高雄原創─聊療漂漂河」角色吸引遊客前來「聊療」、聊聊。

無所事事小海豹遊進愛河灣。（文化局提供）

小海豹日夜守護愛河。（文化局提供）

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