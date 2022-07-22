為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    疫情趨緩 蔡英文：我們開始要走向正常生活

    總統蔡英文拜訪地方藥局，感謝基層防疫人員。（記者李惠洲攝）

    總統蔡英文拜訪地方藥局，感謝基層防疫人員。（記者李惠洲攝）

    2022/07/22 13:58

    〔記者蔡清華／高雄報導〕總統蔡英文今天到高雄廟寺參拜，同時到藥局感謝慰勉基層藥事人員，首度對外指出，台灣經歷兩年多來的疫情衝擊，台灣人展現團結抗疫的精神，目前疫情已慢慢穩定，我們開始要走向正常生活，但在過程當中，大家還是要把口罩戴好。

    蔡英文今天中午先到楠梓右昌元帥府參拜，隨後到廟前的地方藥局，對基層藥師表達感謝，她在廟埕前對支持的民眾表達肯定防疫團隊的表現，並肯定陳其邁對疫情的掌控，也問支持者醫師市長陳其邁做的好不好？要大家給市長一個掌聲，對他說聲感謝！

    蔡英文說，雖然這兩年多來面對嚴重的疫情，但台灣的經濟仍然可以穩定成長，而且還比其他國家好，執政團隊穩健處理疫情，台灣堅持民主在國際社會可說表現凸出，台灣人這麼打拚，有這麼好的成績，更要給我們下一代還要更好。

    蔡英文說，因為台灣經濟好，更有能力照顧我們的幼兒、青年、老人，包括長照2.0，3百億補助青年創業基金、並鼓勵生育，育兒津貼8月起，一個補助5千元、兩個6千元、3個7千元，一個家庭有3個幼兒，就可以領到2萬1千元，不只父母可以領，照顧者如果是阿公、阿嬤他們也可以領。

    蔡英文致詞後，步行到廟前的一家藥局訪視，了解「送藥到府」作業流程，藥師簡報指出，高雄市至7月20日止，已送達25600多件，執行率全國第一，讓蔡英文頻顪點頭讚許，她還逐一了解每一個步驟流程，對於基層藥師的幸苦付出深深表達感謝。（14:39更新）

    總統蔡英文今天到高雄廟寺參拜，首度對外指出，台灣經歷兩年多來的疫情衝擊，台灣人展現團結抗疫的精神，目前疫情已慢慢穩定，我們開始要走向正常生活。（記者李惠洲攝）

    總統蔡英文今天到高雄廟寺參拜，首度對外指出，台灣經歷兩年多來的疫情衝擊，台灣人展現團結抗疫的精神，目前疫情已慢慢穩定，我們開始要走向正常生活。（記者李惠洲攝）

    蔡英文到高雄，受到民眾熱情相迎。（記者李惠洲攝）

    蔡英文到高雄，受到民眾熱情相迎。（記者李惠洲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蔡英文呼籲台商引介更多企業一起回台投資
    2022/07/21 11:37

    蔡英文呼籲台商引介更多企業一起回台投資
    LTN經濟通》村鎮銀行爆雷 一銀驚險逃生始末
    2022/07/21 07:52

    LTN經濟通》村鎮銀行爆雷 一銀驚險逃生始末

    鄉民表示：跟著竹科工程師這樣買 最划算
    感謝台商在國際打拚 蔡英文：政府會做最有力後盾
    2022/07/18 11:45

    感謝台商在國際打拚 蔡英文：政府會做最有力後盾
    報告執政成績曝藍綠民調變化 蘇貞昌︰拚勝選「延續蔡英文路線」
    2022/07/17 15:52

    報告執政成績曝藍綠民調變化 蘇貞昌︰拚勝選「延續蔡英文路線」
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播