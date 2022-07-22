疫情趨緩 蔡英文：我們開始要走向正常生活

總統蔡英文拜訪地方藥局，感謝基層防疫人員。（記者李惠洲攝）

2022/07/22 13:58

〔記者蔡清華／高雄報導〕總統蔡英文今天到高雄廟寺參拜，同時到藥局感謝慰勉基層藥事人員，首度對外指出，台灣經歷兩年多來的疫情衝擊，台灣人展現團結抗疫的精神，目前疫情已慢慢穩定，我們開始要走向正常生活，但在過程當中，大家還是要把口罩戴好。

蔡英文今天中午先到楠梓右昌元帥府參拜，隨後到廟前的地方藥局，對基層藥師表達感謝，她在廟埕前對支持的民眾表達肯定防疫團隊的表現，並肯定陳其邁對疫情的掌控，也問支持者醫師市長陳其邁做的好不好？要大家給市長一個掌聲，對他說聲感謝！

蔡英文說，雖然這兩年多來面對嚴重的疫情，但台灣的經濟仍然可以穩定成長，而且還比其他國家好，執政團隊穩健處理疫情，台灣堅持民主在國際社會可說表現凸出，台灣人這麼打拚，有這麼好的成績，更要給我們下一代還要更好。

蔡英文說，因為台灣經濟好，更有能力照顧我們的幼兒、青年、老人，包括長照2.0，3百億補助青年創業基金、並鼓勵生育，育兒津貼8月起，一個補助5千元、兩個6千元、3個7千元，一個家庭有3個幼兒，就可以領到2萬1千元，不只父母可以領，照顧者如果是阿公、阿嬤他們也可以領。

蔡英文致詞後，步行到廟前的一家藥局訪視，了解「送藥到府」作業流程，藥師簡報指出，高雄市至7月20日止，已送達25600多件，執行率全國第一，讓蔡英文頻顪點頭讚許，她還逐一了解每一個步驟流程，對於基層藥師的幸苦付出深深表達感謝。（14:39更新）

總統蔡英文今天到高雄廟寺參拜，首度對外指出，台灣經歷兩年多來的疫情衝擊，台灣人展現團結抗疫的精神，目前疫情已慢慢穩定，我們開始要走向正常生活。（記者李惠洲攝）

蔡英文到高雄，受到民眾熱情相迎。（記者李惠洲攝）

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