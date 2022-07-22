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    首頁　>　高雄市

    天下第一奇毒「一日喪命散」問世 警一查....笑翻了

    沈姓、馬姓毒販在毒咖啡包裝袋上大玩「創意梗」，藉此吸引年輕人購買消費。（記者黃佳琳翻攝）

    沈姓、馬姓毒販在毒咖啡包裝袋上大玩「創意梗」，藉此吸引年輕人購買消費。（記者黃佳琳翻攝）

    2022/07/22 13:40

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市警察局少年隊網路巡邏時，發現沈姓、馬姓男子透過微信兜售毒品咖啡包牟利，他們為了吸引年輕人目光大玩「創意梗」，還把毒加啡包取名「一日喪命散」、「含笑半步癲」，警方循線逮捕兩人，訊後依毒品罪送辦。

    警方指出，32歲沈姓、31歲馬姓男子透過微信向不特定人兜售毒品咖啡包牟利，他們為了能吸引年輕族群，販售的毒品咖啡包經常變換不同包裝袋，或依顧客需求而客製包裝，藉以吸引顧客購買。

    少年隊和彰化刑大共組專案小組，經長期跟監、蒐證後，見見時機成熟前往沈、馬住處搜捕，共查扣毒品咖啡包398包、一粒眠18顆、愷他命（毛重2.9公克）等證物。

    警方發現，沈、馬販售的毒咖啡包裝袋種類竟多達十多樣，不但有常見的「海賊王」、「高麗人參茶」及「BOOM」等包裝，還看到有江湖傳說天下第一奇毒的「一日喪命散」及「含笑半步癲」，且包裝袋並分別印有「問世間情為何物、直教人生死相許」及「他人笑我太瘋癲、我笑她人看不穿」的對聯。

    他們還搶搭流行風，在包裝袋上運用巧思結合時下流行QR-CODE條碼，在印有愛因斯坦肖像毒品咖啡包裝背面上發現印上條碼圖片，只要開啟手機掃描器掃描條碼，可直接連結至愛因斯坦的維基百科。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    沈姓、馬姓毒販在毒咖啡包裝袋上大玩「創意梗」，藉此吸引年輕人購買消費。（記者黃佳琳翻攝）

    沈姓、馬姓毒販在毒咖啡包裝袋上大玩「創意梗」，藉此吸引年輕人購買消費。（記者黃佳琳翻攝）

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