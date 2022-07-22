跟上國旅商機！高市旅行公會國際旅展開幕 人氣搶搶滾

2022高雄市旅行公會國際旅展，今起連四天在高雄展覽館舉行。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/22 13:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕南台灣規模最大的2022高雄市旅行公會國際旅展，今起至25日連4天在高雄展覽館盛大登場，全場共有公私部門300多個攤位參與，看好後疫情國旅商機、紛紛祭出各種最殺優惠，吸引大批民眾進場搶好康。

旅展今由主辦單位高市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑揭開序幕，高市副市長史哲、交通部觀光局副局長周廷彰、原住民族委員會主委宋麗如、外交部領事事務局長葉非比、立委李昆澤與許智傑、高市觀光局長周玲妏、中華民國品保協會理事長許揚哲、中華民國旅行公會全聯會理事長蕭博仁及國內公協會、航空公司、觀光產業與海外6國家、等代表蒞臨，現場冠蓋雲集。

蔡宗佑表示，今年旅展攤位受疫情影響，雖僅300餘攤不如往年多，但仍有許多國外參展單位，最大特色則是國旅，除各縣市精心推出深度旅遊產品，還有業者設計的各式離島及本島等「類出國」行程。

現場也跟往年一樣，會促銷各五星級飯店餐券及住宿券，結合交通部觀光局7/15起祭出的疫後國旅優惠補助等利多，吸引大批民眾入場拿好康搶優惠。

各參展單位傾盡全力拚觀光，推出眾多好康，包括飯店住宿券1.4折起、人氣餐券4.5折起，各縣市政府也卯足全力推廣在地特色，行銷優質秘境之旅，走進展場就能環島台灣、看遍全球，歡迎大家一起進展場為觀光人加油打氣，以實際的行動力挺觀光。

旅展至7月25日，每天10:00~18:00，詳情可洽（07）241-3881或上網。

2022高雄市旅行公會國際旅展，今起連四天在高雄展覽館舉行。（記者王榮祥翻攝）

2022高雄市旅行公會國際旅展今開幕，共有三百攤參與。（記者王榮祥翻攝）

2022高雄市旅行公會國際旅展今開幕，吸引不少民眾前往搶好康。（記者王榮祥翻攝）

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