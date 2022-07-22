臺灣文博會8月5日登場 主視覺「群島共振」閃耀愛河

愛河灣秀出文博會主視覺「群島共振」光效。（文化局提供）

2022/07/22 12:38

〔記者黃旭磊／高雄報導〕2022臺灣文博會將於8月5日起在高雄舉辦，愛河沿岸閃爍「群島共振」主視覺光效迎接遊客。

臺灣文博會舉辦11年後首度離開台北市移師高雄，8月5至14日將於高雄流行音樂中心進行文化策展，8月10至14日於高雄展覽館舉辦文創品牌&IP授權活動，邀遊客搭乘輕軌，遊逛嘉義館、馬祖館等館區展開一場場「島嶼壯遊」。

愛河沿岸7公里及6座橋樑重新上色打光，串聯高流、橋體和河岸燈光連動，驚喜秀出文博會主視覺「群島共振」光效，輝映出絢麗夜色迎接文博會，絢麗藍、白、綠及橙色光彩讓民眾直呼驚喜。

高雄市長陳其邁今天說，文博會首度離開臺北將發揮「群島共振」精神，感謝文化部支持，而愛河智慧燈光展現主視覺影像，期待各地遊客造訪認識更深刻的高雄。

高雄市副市長史哲指出，「台灣設計設計台灣」活動推出30條文博遶境限定版路徑，結合愛國婦人會館、北號誌樓、雄鎮北門、哈瑪星貿易商大樓、紅磚街屋、高雄港港史館等6處歷史空間，展現高雄豐沛文創設計能量。

本屆臺灣文博會由林昆穎擔任總策展人，以「RESONANCE ISLAND群島共振」為題，設計師顏伯駿操刀主視覺。呼應臨港高流及高雄展覽館展區，視覺元素扣連環海與群島意象。

文化局長王文翠號召遊客搭上環狀輕軌，造訪「環島運動場」、「島嶼大飯店」、「寶島冰果室」等三大體驗主題，而文創及IP圖像授權展區落腳高雄展覽館，近500個文創及IP圖像授權參展品牌共襄盛舉，主題策展區設置10個創作者行李箱，每個行李箱都是創作者故事，歡迎遊客將冒險故事打包回家。

愛河沿岸7公里及6座橋樑輝映光效。（文化局提供）

台灣IP‧高雄原創「無所事事小海豹」現身愛河灣。（文化局提供）

高流律動光影迎接文博會。（文化局提供）

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