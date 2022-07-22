中山大學半導體學院揭牌 蔡英文：產官學一起努力培育人才

蔡英文參加中山大學半導體學院揭牌，除感謝學校、企業，也提到陳其邁一天當三天用，跟中央攜手合作拚經濟。（記者李惠洲攝）

2022/07/22 11:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕國立中山大學半導體及重點科技研究學院今舉行揭牌典禮暨簽約儀式，總統蔡英文偕同高雄市長陳其邁共同見證，她除感謝校方努力、在地企業支持，也肯定陳其邁與中央合作、一天當三天用，讓高雄有發展、讓台灣被看見。

揭牌典禮暨簽約儀式上午舉行，總統蔡英文、教育部政次劉孟奇、國發會副主委游建華，日月光，國巨、雷科、華泰電子、穎崴科技、台虹科技、興勤電子等在地科技業，高雄市長陳其邁、立委賴瑞隆等，超過300位產官學代表共同見證

蔡英文致詞指出，今年三月才來參加中山大學國際金融研究學院揭牌，很高興今天再來，很感謝鄭英耀校長與中山全體教職員付出及產業界支持，讓中山能夠配合政府政策，短時間內成立兩所學院，不僅代表中山強勁教學能量，更展現產官學強化轉型化與競爭力的決心。

她特別提到半導體學院首任院長黃義祐，原本擔任中山副校長，為半導體學院成立而請辭副校長、扛下首任院長重責，特地謝謝「黃副校長」。

蔡英文表示，半導體是台灣重要產業，去年產值突破4兆，加上被動元件、電子零組件，總計每年超過5.5兆元產值，顯示國際對台灣半導體產業需求跟重視。

中山大學半導體鎖定封測加上電子零組件，讓台灣半導體人才培育工作更加完整，且7家都是高雄在地企業，未來10年將投入9億元，跟政府一起努力培育重點產業人才。

除感謝企業支持，蔡英文也公開肯定高雄市長陳其邁、跟中央攜手合作，他上任一天當三天用，努力拚招商、找投資、積極推動產業轉型、增加更多就業機會，相信大家共同努力，一定可以讓高雄更有發展，讓台灣更被世界看到。

陳其邁笑說，很感謝蔡總統訂立明確國家發展方向，因為總統政策在哪裡、資源就在哪裡。

鄭英耀指出，感謝總統支持，讓台灣高等教育透過產業加入，形成產學合作新典範， 為高雄留才、更培育世界競爭力人才，進而布局全球。

中山半導體學院8月1日將正式成立，首任院長黃義祐說明，學院採1+2學年制，由合作企業提供優渥獎助學金，招募優質理工相關背景學生加入，除18學分專業科目，研究生須於碩一至碩三期間 ，完成27學分企業實習，今年六月首度招生放榜，120名額全滿。

總統蔡英文今參與中山大學半導體學院揭牌。（記者李惠洲攝）

總統蔡英文與中山大學團隊、高雄在地七國際級科技大廠代表合影。（記者李惠洲攝）

蔡英文四個月內兩度到中山大學揭牌。（記者李惠洲攝）

蔡英文肯定陳其邁為高雄打拚精神。（記者李惠洲攝）

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