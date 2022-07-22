飲料店員工離職日偷帶4瓶酸奶回家喝 老闆開價20萬才肯和解

陳姓飲料店員離職日偷帶4杯酸奶飲料回家享用，老闆提告要他一次賠20萬元才肯和解。（翻攝飲料店臉書粉專）

2022/07/22 10:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓飲料店員上班才3個多月就要離職，他在離職日當天偷偷帶了4瓶酸奶飲料回家享用，老闆發現後提告業務侵占罪，高雄地院審理時，陳男坦承犯行，還說自己有誠意賠償，但老闆要他一次賠20萬才肯和解，他剛畢業出社會工作，拿不出這麼多錢。

法官認為業務侵占罪最低刑度為6個月，但陳男只偷喝245元的飲料，判他6個月有點太重，在「情輕法重」的前提下，幫他減刑至3個月，並宣告緩刑2年，但緩刑的條件是要賠給公司一個月的薪水。

判決指出，在某連鎖飲料店上班的陳姓店員，月薪24K，他上班3個多月提出辭呈，他趁著最後一天上班時，自行調製「火龍果酸奶」、「燕麥酸奶」、「紫米酸奶」、某口味「酸奶」各1杯（價值275元）後放置於冰箱，等下班再偷偷帶回家享用。

老闆透過監視器畫面得知此事提告業務侵占罪；高雄地院審理時，陳男坦承犯行，還說自己有誠意跟老闆道歉、和解，但老闆要他一次拿出20萬元賠償金才肯原諒他，他剛畢業出社會工作，學歷、薪水也不高，無法一次拿出這麼多錢，才會無法跟老闆和解。

法官認為，陳男未能謹守職務分際，貪圖私利，於將離職之日，侵占4杯飲料，違背誠信及職業道德，但考量他已坦承犯錯，有所悔悟，雖然雙方對賠償金額存有差距，難以認定陳男沒有自省道歉的誠意。

法官考量業務侵占罪最低刑度為6個月，但陳男只偷喝245元的飲料，判他6個月刑度過重，在「情輕法重」的前提下，幫他減刑至3個月、另宣告緩刑2年，但緩刑的條件是要賠給公司一個月的薪水，老闆也可另提民事求償維護自身權益，全案可上訴。

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