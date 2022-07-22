身障女上宗教課被帶去摩鐵性侵 班長判7年徒刑

李男涉嫌性侵女學員，被高雄高分院判刑。（情境照）

2022/07/22 07:06

〔記者鮑建信／高雄報導〕李姓男子擔任佛教班班長，假藉身心障礙女學員月事不順，將她帶往摩鐵，完事後每次給她500元零用錢，被高雄高分院認定妨害性自主罪5次，每次判處4年6月，併執行刑7年。

判決書指出，李男因擔任佛教班班長，因而認識女學員小茹（化名），並利用她是身心障礙者，謊稱其為寒性體質，且胸部有硬塊、淋巴腺不健康，經期不順等健康問題，藉口要為其治療，乃於2019年4月起至10月10日間，共5次帶往汽車旅館等處「嘿咻」。

2020年1月間，小茹在台中市餐廳打工，與負責人閒談時供出上情，通報家庭暴力及性侵害防治中心並報警。

李男則辯稱，小茹姐姐拜託他照顧小茹，並未告知有身心障礙，是小茹說工作時拉傷肌肉需要泡澡，因住處沒有浴缸，她提議去摩鐵泡澡時，他留在1樓車內上看書，否認性侵。

小茹指出，李男為班長兼老師，教佛學的課程，稱呼他「乾爸」或「師兄」。又說，每次被帶到摩鐵後，他都會放A片，看完後開始對她猥褻、做愛，還一直交待不可以跟任何人說，並給她500元，及拿紅花跟有人蔘中藥包給她泡來喝。

高雄高分院調查，由於小茹指證歷歷，並有證人提及紅花等物，及小茹將極為隱私的生理期衛生棉照片傳給李男，當不會無緣無故透露給並非親密關係之人，因此判維持原審判決，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法