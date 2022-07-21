蓮池潭翻船釀2死 專家：「助浮衣非救生衣」不諳水性者勿穿

圖左為正規的救生衣，浮力係數足，設置褲檔帶，在落水時能導正位置，使頭在水面上 右為助浮衣，因浮力係數不足，僅適合諳水性、懂自救者使用。（記者許麗娟攝）

2022/07/21 20:20

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市蓮池潭風帆船翻覆，導致資深教練蔡茂耀與王姓學童雙雙溺斃，檢方今天（21日）相驗發現，男童身上穿有運動型的簡便救生衣，即俗稱的「助浮衣」，教練上身穿一般長袖衫、未著救生衣；對於「助浮衣」與「救生衣」的差異，蓮池潭水域運動中心執行長朱文祥表示，「助浮衣」因浮力係數不足，僅適合懂水性、會游泳和自救者使用，「救生衣」才能導正位置，讓頭浮於水面。

朱文祥指出，助浮衣在一般水域運動較少使用，它偏專業性，多用在划獨木舟、輕艇或龍舟，特色是薄和貼身，操作上比較方便，但對於不會游泳的人具有危險性，因為穿著助浮衣落水後，因浮力係數不足，所以還是會下沈，浮起來後頭可能還在水面下，如果不會游泳，可能落水時趴著就是趴著，躺著就是躺著，不能幫落水者導正位置，因此要會游泳及有自救行為，其特點是在游泳時不會吃力，但不會游泳又無法自救或踩水，就會一直往下沉。而學童穿著的輕巧型救生衣，偏向潛水衣材質並裝有浮力棉，多是風箏衝浪、風浪板選手使用，亦需懂水性才適合穿著。

至於救生衣，歐規浮力係數需在40以上，所以會比助浮衣重，標準版會有褲檔帶，改良版也有肋骨下的扣帶和扣環，會導正落水者使頭浮在水面，在被救援時，也不會因為被拉肩帶而從落水者的身上脫落。

朱文祥說，助浮衣在國際規範上是不合格的救生衣，但運動上並沒有規範，目前僅台北和高雄的龍舟賽，有針對救生衣的規格做規範。

挑選救生衣時應注意，歐規的浮力係數要在40以上，也會依體重有不同程度的浮力係數，朱文祥建議應挑選知名、正規品牌，因為對產品有投保及相關規格和規定標示，對安全上才有保障。

此外，對於水域活動是否規定使用安全帽？朱文祥說，安全帽主要用在獨木舟，因獨木舟遇風浪翻覆時，可能頭在下面，會被船艇敲到頭，一般業者在提供民眾體驗時，會要求要戴安全帽，至於風帆船，雖然也有船艇在落水時可能敲到頭，或桅杆可能失控時因風力迴旋打到頭受傷，但目前是沒有規範需戴安全帽。

挑選救生衣以正規品牌為主，並注意其標示。（記者許麗娟攝）

身形和體重不同，可承載的救生衣浮力也不同。（記者許麗娟攝）

蓮池潭水域運動中心執行長朱文祥建議從事水域活動，須正確穿著救生衣。（記者許麗娟攝）

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