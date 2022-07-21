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    88節吃一波！總舖師原鄉高雄內門辦千人宴 推紅心芭樂冰淇淋

    高雄內門舉辦千人同宴認購活動。（高雄市農業局提供）

    高雄內門舉辦千人同宴認購活動。（高雄市農業局提供）

    2022/07/21 22:43

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市內門區舉辦百桌、千人同宴認購活動，由李文棧等資深總鋪師掌廚，8月6日晚間席開百桌，更開發了內門惡地芭蕉及紅心芭樂冰淇淋新口味，為遊客帶來消暑沁涼。

    內門區農會今天舉辦「夏日熱情，芭芭同慶」宣傳會，由翔龍宴席李文棧、洪師傅宴席洪輝雄及千代宴席劉偉柏等3名資深總鋪師展手藝，招待上百民眾試吃冰淇淋新口味。

    內門辦桌與宋江陣頭文化淵源近百年，素有「總舖師原鄉」稱號，8月6日、7日將於南海紫竹寺廣場舉辦兩天活動，推廣惡地芭蕉等農產，同時舉辦首屆優質芭蕉評鑑競賽及頒獎儀式，表彰模範農民爸爸。

    內門區農會總幹事洪輝煌說，農會與公所合辦年初二回娘家辦桌活動，近10年逐漸成為知名年度盛事，這次由行政院農委會、經濟部水利署南區水資源局、高雄市農業局及高雄市農會協助，共同推廣地方產業文化。

    活動期間適逢父親節週末，遊客欣賞惡地地景，與芭樂芭蕉吉祥物合影，享受「芭芭節」慶典，知名烘焙師Replace行動廚房Nick也製作甜點，邀親子手作體驗。

    農業局副局長王正一說，內門四面山巒疊繞，聳立山峰猶如守關羅漢，素有「羅漢內門」稱號，而惡地富含礦物質泥岩，孕育芭樂、鳳梨、龍眼等作物。

    千人宴於8月6日（週六）晚間6點半登場，即日起開放預訂，每桌8800元，可電洽農會07-6672161詢問。

    內門盛產紅心芭樂。（高雄市農業局提供）

    內門盛產紅心芭樂。（高雄市農業局提供）

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