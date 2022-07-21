高雄特教生遭暴打滿身傷 施暴老師反指家長「太寵他了」

人本基金會今早到高雄某特殊學校拉議，要求解聘施暴教師。（人本基金提供）

2022/07/21 18:18

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市某特教學校16歲特教生，疑自高一起即遭陳姓導師長期施暴，多次以拳頭揍胸、打頭，甚至呼巴掌、抓頭撞牆，人本基金會今天到學校抗議，要求將施暴老師解聘。對此，高雄市教育局說，已2次退回學校調查告要求重新調查，施暴情形若調查屬實，將移請教評會審議解聘之必要處分。

人本基金會辦公室主任張萍指出，受虐的特教生是一名自閉兒，從高一被陳老師教課以來，就不時被拳打腳踢，甚至在家長面前對他出拳，家長曾反應不要打孩子的胸部，孩子的心臟不好，陳老師卻回說，「你太寵他了」。去年12月初，特教生又被拳打腳踢、呼耳光，眼鏡也被打掉落地，要蹲下去要撿時，竟被老師再打後頸，造成下巴直接撞地，陳老師還踹他的手，不讓他撿眼鏡，事後還要求在教室外罰站2小時。

家長曾向學校反映，校長卻說，「這個老師50幾歲了，不要讓他沒有工作，要給他機會」，允諾會將陳老師轉為行政職，不會再接觸到小孩，但被「糊弄（敷衍）」，家長帶特教生就醫時，醫師發現他全身是傷，通報兒虐，但學校調查不成立，經教育局退回後又調查了3個月還是不成立。

張萍質疑，是查不到還是不想查？高雄市社會局也對此事件開了兒虐罰單，學校今天召開教評會討論老師的去留，他們的訴求是解聘這位不適任老師，也要求教育部檢討不適任教師的退場機制，認為所有兒虐老師都應比照教師法的狼師條款，既然社會局開罰成立，應一律解聘，不要再送到教評會去師師相護了。

校方指出，陳姓教師涉不當管教事件，已依規定成立校事會議及詰查小組處理，一切依法行政，今天召開教評會，是否解聘陳師，需依社會局調查的客觀事實認定，由校內外教評委員共同討論決議。而教評會審議今天下午結果出爐，以10：3不同意解聘。

高雄市教育局說，此案學校於去年12月8日接獲社會局家庭暴力防治中心通報，該教師有疑似體罰學生行為後，立即進行校安通報，召開校事會議審議。主要是特教師於課堂管教過程中，對學生發生拉扯、拍打等不當行為，案經學校籌組調查小組調查並函報調查報告，經教育局檢視內容尚有疑義，2次退請學校重新調查。特教師已於今年3至6月申請侍親留職停薪，110學年度第二學期均未與學生接觸。

教育局強調，本案若調查屬實，有造成學生嚴重身心侵害，將依高級中等以下學校解聘不續聘停聘或資遣辦法，移請教評會審議解聘之必要處分，教育局再次重申對於體罰事件絕不姑息與究責立場，要求學校徹查到底，落實友善校園。

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特教生經醫院診斷後頸、胸部等處疼痛、有鈍挫傷。（人本基金會提供）

醫院心理鑑定特教生因老師不當管教，有明顯的創傷後壓力症後群傾向。（人本基金會提供）

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