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    柯志恩遲未提出新政白皮書 李雨蓁批「韓國瑜式唬爛」

    國民黨高雄市長參選人柯志恩未提出新政白皮書，台灣基進議員參選人李雨蓁批韓國瑜式唬爛。（李雨蓁提供）

    國民黨高雄市長參選人柯志恩未提出新政白皮書，台灣基進議員參選人李雨蓁批韓國瑜式唬爛。（李雨蓁提供）

    2022/07/21 19:37

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩稱最想送市長陳其邁的生日禮物是「新政白皮書」，台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁今酸柯「空降說空話」，很會開空頭支票，打算選完才要出白皮書？柯志恩回應稱快問快答，想到什麼就答什麼，不知道陳其邁生日是哪一天。李雨蓁批柯是經過節目包裝、比較高級的韓國瑜式唬爛。

    國民黨高雄市長參選人柯志恩日前接受媒體快問快答挑戰，稱她最想送市長陳其邁的生日禮物是新政白皮書，台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁今表示，陳其邁生日是12月23日，柯志恩是打算選完才要出白皮書嗎？

    李雨蓁進一步說，柯志恩宣布參選高雄市長時，曾回應她提出的要求，承諾會來鳳山報告白皮書，但迄今已超過23天，連影子都沒看到，她批評柯志恩空降說空話，還很會開空頭支票，與前市長韓國瑜沒兩樣。

    李雨蓁指出，政策白皮書不該是送給陳其邁的禮物，而是柯志恩向高雄市民報告的基本功，如果只是想到什麼答什麼，那跟韓國瑜有何不同？只是經過節目包裝、比較高級的韓國瑜式唬爛而已。

    李雨蓁呼籲柯志恩在開下一張支票前，應先兌現自己日前的承諾，畢竟她身為市長参選人，對市民的承諾要有信用，可不能是隨便說說。

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