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    首頁　>　高雄市

    蘇志明宣布退出議員選舉 民進黨高市黨部將徵召續拚里長

    民進黨籍鳳山里長聯誼會長蘇志明（中）今在同黨立委許智傑（左二）、高雄市黨部主委許智善（右二）及父親、國際獅子會300-E1區總裁蘇慶和（右）陪同下宣布退選，高喊「顧全大局、挺邁過半」。（記者陳文嬋攝）

    民進黨籍鳳山里長聯誼會長蘇志明（中）今在同黨立委許智傑（左二）、高雄市黨部主委許智善（右二）及父親、國際獅子會300-E1區總裁蘇慶和（右）陪同下宣布退選，高喊「顧全大局、挺邁過半」。（記者陳文嬋攝）

    2022/07/21 14:48

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕民進黨籍鳳山里長聯誼會長蘇志明，日前以無黨籍投入鳳山區議員選戰，他今在同黨立委許智傑、高雄市黨部主委許智善陪同下，以顧全大局宣布退選，2人感謝蘇志明退選團結鳳山，黨部將徵召他繼續參選一甲里長，輔選同黨議員參選人力拚4席全上，一起挺邁過半。

    高雄鳳山區議員選舉戰況激烈，應選8人，多黨競逐，民進黨提名張漢忠、蘇致榮、陳慧文、林智鴻4人，加上無黨籍黃捷、台灣基進李雨蓁等，恐瓜分泛綠票源，民進黨力守4席。

    民進黨籍鳳山區里長聯誼會會長、一甲里里長蘇志明深耕基層、服務口碑好，這次以無黨籍身分投入議員選戰，立委許智傑、市黨部主委許智善多次與蘇志明及蘇父、國際獅子會300-E1區總裁蘇慶和協調，蘇志明今喊出「顧全大局、挺邁過半」宣布退選。

    蘇志明表示，他是民進黨員，這次鳳山議員選戰泛綠出現超額現象，若他堅持參選將衝擊同黨選票，會對黨內造成傷害，在父親與許智傑、許智善勸說下，他決定顧全大局，忍痛退選團結鳳山，將轉為輔選同黨議員參選人，打贏選戰4席全上，一起挺邁過半，讓市長陳其邁在議會好運作。

    立委許智傑指出，蘇志明算是他的子弟兵，肯定他的服務熱枕，但因黨內已完成初選，蘇志明當初未參加，民進黨力拚4席當選，若加上無黨籍黃捷，泛綠要拚5席全上，相當不容易，他勸說蘇志明委屈、犧牲一點，若他堅持參選，萬一少了一席議員，民進黨會更痛，顧全大局讓高雄更好。

    市黨部主委許智善肯定蘇志明基層服務紮實，感謝他犧牲小我、成就大局，讓民進黨挺邁過半更有信心，他說民進黨更團結，一定能在這次選戰勝出，達成席次過半目標，並將徵召他繼續參選一甲里長，一起為高雄共同打拚。（15:04更新）

    鳳山里長聯誼會長蘇志明今宣布退出議員選舉。（記者陳文嬋攝）

    鳳山里長聯誼會長蘇志明今宣布退出議員選舉。（記者陳文嬋攝）

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