國軍採購T75K3手槍 第二階段1.5萬支2025年產畢

國造T75K3手槍。（記者涂鉅旻攝）

2022/07/21 13:17

〔記者涂鉅旻／高雄報導〕軍備局205廠產製國造「T75K3」手槍進入量產高峰，軍備局205廠今日表示，第一階段已經製繳1萬400支T75K3供陸軍使用，第二階段則將於2025年以前，製繳1萬5000支供三軍、憲兵與全動署使用，且這款槍槍管壽命更長、精度更高，將可提升單兵戰力。

軍備局205廠今日發表研發成果，根據軍備局公布資料揭示，T75K3手槍以T75K1手槍為基礎研改，其射擊初速每秒350公尺、全長202公厘、含空彈匣0.8公斤、容量15發、有效射程則約50公尺。

軍方人員說，此槍後座力低於早期槍種，精度也獲得提升，且槍管壽命為傳統槍管的3倍以上，重量也較舊槍來得輕巧，並配備戰術滑軌設計、研製模組化槍套、滅音器等選配。

軍方人士表示，陸軍第一階段已獲得1萬400支左右的T75K3手槍，第二階段則將於2025年以前，製造約1萬5000支供三軍、憲兵、全棟署等使用。

根據國防部公開預算書揭示，陸軍於2018年至2021年採購1萬404支T75K3手槍，陸軍、海軍、空軍、憲兵與全動署則於2025年以前，共採購15770支。

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