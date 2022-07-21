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    首頁　>　高雄市

    蓮池潭翻船2死 檢方初驗：男童穿輕便救生衣、教練沒穿

    警方提著男童溺水時身上穿衣物，相驗後說明是輕便型的救生衣，即助浮衣。（記者許麗娟攝）

    警方提著男童溺水時身上穿衣物，相驗後說明是輕便型的救生衣，即助浮衣。（記者許麗娟攝）

    2022/07/21 13:03

    首次上稿 12:22
    更新時間 13:03

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市蓮池潭昨天（20日）發生風帆船翻覆落水意外，造成9歲王姓男童和61歲蔡姓教練溺斃，今天（21日）上午近10點半橋頭地檢署檢察官前往市立殯儀館相驗，主任檢察官顏郁山在初驗後表示，2人身上無明顯外傷，男童身上有穿一件輕便型的救生衣，教練則沒穿救生衣或助浮衣，死因須再與檢察官和法醫研判。

    橋頭地檢署主任檢察官顏郁山指出，初步看起來2人身上皆無明顯外傷，只有急救的傷痕，男童身上有穿一件輕便型的救生衣，也就是俗稱的「助浮衣」，昨天第一時間救起時誤會沒有穿救生衣，但其實是小件、貼身的救生衣。

    另媒體詢問，蔡教練有無慢性疾病發病可能，顏郁山說，要看檢察官初驗後再看要不要複驗，釐清是否有其他疾病或服用酒精或藥品的可能。

    今天一早男童的爸媽、哥哥和奶奶，以及蔡教練的兒子和其他家屬，皆到市立殯儀館等候相驗，面對媒體兩方家屬都不發一語，等候期間，男童哥哥不斷掩面哭泣，家屬神情都相當哀傷。

    王姓男童原本暑假結束後將升小四，平常就熱愛運動，也加入學校的網球隊，因為對風帆船有興趣，家人在今年3月安排他與相當資深的蔡教練進行一對一教學，沒想到昨天在蓮池潭進行雷射型帆船教學時，疑似因風大造成帆船翻覆，過程中蔡教練疑似有先趴到船艇處，又下水尋找男童，救援人員獲報後，第一時間找到男童已無呼吸心跳，送醫搶救不治，蔡教練則於今天清晨5點53分才被發現，也不幸身亡。

    男童身上穿著簡易的小型救生衣。（記者許麗娟攝）

    男童身上穿著簡易的小型救生衣。（記者許麗娟攝）

    橋頭地檢署主任檢察官顏郁山說，男童和蔡教練身上皆無明顯外傷。（記者許麗娟攝）

    橋頭地檢署主任檢察官顏郁山說，男童和蔡教練身上皆無明顯外傷。（記者許麗娟攝）

    蔡教練與男童昨天教學用的風帆船在蓮池潭水域翻覆，造成2人不幸溺斃。（民眾提供）

    蔡教練與男童昨天教學用的風帆船在蓮池潭水域翻覆，造成2人不幸溺斃。（民眾提供）

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