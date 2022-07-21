老婆懷孕無處發洩？工人尾隨正妹回家襲胸 賠40萬元判緩刑

蘇男隨機尾隨正妹襲胸，賠40萬元獲判緩刑。示意圖。（資料照）

2022/07/21 12:10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕25歲蘇姓男子的老婆懷孕，他疑無處發洩性慾，竟騎車在馬路上隨機找單身女子，他見23歲正妹小紫（化名）返回租屋處，竟跟著小紫入屋，再強行扯開上衣襲胸；小紫驚聲尖叫並抓破蘇男的臉，蘇男倉惶落跑被逮，高雄地院審理時，蘇坦承犯行，並賠償40萬元給小紫，被法官依侵入住宅強制猥褻罪判刑2年、緩刑5年。

判決指出，去年2月7日清晨5點多，小紫騎車返回新堀江商圈附近的租屋處時，被蘇男盯上，蘇趁她開門時，強行隨尾進入屋內，把小紫推倒後將大門關上；蘇用身體控制住小紫後，開始對她做出襲胸等猥褻行為，小紫不放棄反抗，一直大聲尖叫，並用手抓破蘇男的臉。

蘇男見小紫不肯配合，擔心惡行敗露，只好放棄侵犯小紫，趕緊逃離現場，小紫重獲自由後報警，警方也循線逮捕蘇男。檢警偵辦時，蘇男否認犯行，辯稱是鑰匙卡在小紫的包包，他為了拿回鑰匙才跟著小紫入屋，不小心撞倒她，沒有對小紫襲胸。

檢方根據附近監視器畫面及驗傷報告，不採信蘇男說法，偵結後依加重強制猥褻罪起訴他；蘇男此時才驚覺大事不妙，連忙和小紫和解，並承諾會賠她40萬元。

高雄地院審理時，蘇男坦承犯行，還說自己有兩個年幼的孩子、老婆懷孕中，工作賺的錢不多，希望法院能從輕量刑；由於蘇男已獲小紫原諒，法官認為他尚有悔悟之心，並已實際付出行動彌補其所造成的損失，應知警惕而無再犯之虞，因此輕判緩刑5年，可上訴。

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