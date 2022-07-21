船長載36越南偷渡犯獲緩刑 人蛇集團再運26人來台淘金

陳姓船長受人蛇集團委託駕駛「金順滿1號」漁船至中國載運越南偷渡客來台獲輕判，海巡又再度查獲人蛇集團用同艘漁船載運偷渡客。（資料照）

2022/07/21 10:22

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓船長前年9月幫人蛇集團接運36名越南偷渡犯上岸，巡、警勞師動眾抓捕逃散的偷渡犯，陳男被起訴後，屏東地院改以簡易判決，法官認為應無再犯之虞予以緩刑，被海巡、員警諷為「佛系判決」，恐助長偷渡歪風；果不其然，該人蛇集團去年4月又在高雄外海被查獲到從中國協助26名越南人來台淘金，雄檢偵結後將陳男等6人依違反入出國移民法起訴。

檢方指出，前年9月，陳姓船長駕駛「金順滿1號」漁船，前往中國接運36名越南偷渡犯從墾丁上岸，海巡據報到場將躲在礁岩及防風林內多名偷渡客抓捕，卻有多人逃散，經會同警方擴大追捕多時才抓回35人，還有1人迄今不知去向。

陳姓船長供稱，拿了綽號「阿霖」的男子20萬元報酬出海接運越南偷渡犯，其餘都不清楚；檢方偵辦後，依違反入出國及移民法起訴，屏東地院卻改以簡易處刑，法官認為陳男無前科，犯後具悔意，判刑6個月，得易科罰金，緩刑3年，須支付公庫15萬元並接受法治教育2場次。

由於判決過輕，被海巡、員警諷為「佛系判決」，難收嚇阻之效，屏東地院則解釋，甘冒風險偷渡來台打工多半是為了生計，法官針對這類外籍被告在量刑時通常會酌情考量，至於協助偷渡的被告，若情節重大，如發生意外或有虐待不人道情事，法官也會從重論處。

去年4月13日傍晚6點，海巡人員在高雄港外海8浬處，又查獲「金順滿1號」到中國載運26人，但此次開船的是沒有前科的林姓男子和2名船員；林男落網後供稱，船是陳姓男子為首的人蛇集團，向金滿億的陳姓船長借來的，還說眾人議定，只要載運1名偷渡客來台，船長能分紅2萬元、船員可分紅5千元。

海巡循線找上陳姓男子，但陳男否認是人蛇集團的首謀，但檢方查出他曾涉犯多起偷渡越南人來台的案件，還曾害3名越南人登岸時不慎溺斃，被判刑8年2月，目前案件上訴到最高法院中；由於相關事證明確，檢方偵結後將林、陳等6人依法起訴。

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