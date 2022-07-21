失聯移工見攔查跳車逃 熱心民眾借機車助警壓制逮人

黃姓越籍失聯移工見警攔查竟跳車逃，熱心民眾借警機車，助警壓制逮人。（讀者提供）

2022/07/21 08:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕黃姓越籍移工來台逃逸半年出沒高市楠梓區，見警攔查竟跳車逃逸，熱心民眾見警追車，主動出借機車協助逮人，昨將他依違反入出國及移民法移請移民署高雄市專勤隊遣送回國。

楠梓警方今表示，楠梓派出所前天傍晚5時許巡邏經過與大社區交界的三民路、三中路口，發現1部雙載機車上2人行跡可疑，示意車上2人路旁停車受檢，不料2人不願攔查，反加速駛離。

警方追逐過程中，後座乘客突然跳車，落地拔腿狂奔，瞬間竄進巷弄內，警方見狀立即展開追捕，在窄巷追逐數百米後，又追回到大街上，路過熱心騎士見狀，出借機車給員警使用，警方猶如神助般，火速追上黃男，當場壓制逮人，將他帶回所內偵辦。

警方調查，黃姓越籍移工（33歲）來台打工，今年1月被通報失聯逃逸，他供稱因想多賺點錢，未依規定返回越南，失聯期間靠打臨工賺錢，今見警攔查才會鋌而走險跳車逃離，警方昨將他依違反入出國及移民法移請移民署高雄市專勤隊遣送回國。

楠梓分局提醒民眾，雇用外籍移工資方應隨時了解並注意外籍移工生活狀況，並約束應遵守台灣法律，如發現外籍移工疑有逃逸樣態，應主動配合並提供動態，違者將依法進行調查，並追究資方責任，期有效遏止歪風，並保障其他民眾勞動權益。

黃姓越籍失聯移工見警攔查，竟從機車後座跳車逃離。（讀者提供）

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