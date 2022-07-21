加起來200歲3姊妹當街打群架 驚動左鄰右舍勸阻

蕭姓3姊妹涉當街打架，橋頭地院僅判大姊無罪。（記者鮑建信攝）

2022/07/21 07:01

〔記者鮑建信／高雄報導〕蕭姓3姊妹年齡加起來剛好2百歲，彼此又是鄰居，竟為小事當街打群架，驚動左鄰右舍，甚至對簿公堂，結果統統被依傷害罪起訴，橋頭地院審理後，判決二姊和小妹分別處拘役20天和10天，得易科罰金，大姊則無罪。

據了解，蕭姓3姊妹分別為70歲、68歲和62歲，都住在高雄市燕巢區，彼此並為鄰居。2021年5月31日晚上6點多，二姊和小妹在老大住處門口，為電線線路問題發生口角。

小妹因心生不滿，以水管對隔壁2姊住家噴水，對方也不甘示弱，涉嫌持掃把揮打並丟擲，小妹閃得快未被擊中後，持水管揮甩反擊，兩造並以雙手拉扯頭髮，此時大姊則涉嫌持木棒或徒手襲擊老二，後經鄰居出面勸阻始罷手。

岡山分局受理蕭姓姊妹報案後，將3人依傷害罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦並起訴。

橋頭地院開庭調查，勘驗現場監視錄影畫面，二姊和小妹肢體衝突，僅持續約1分半鐘，雙方手部等處都有輕微受傷，認定構成傷害罪，並因涉案情節輕微，分別判處拘役20天和10天，如易科罰金，以1000元折算1日。

至於大姊發現妹妹2人互相拉扯頭髮，上前勸架未果，只好到附近請鄰居前來幫忙，始化解這場衝突，並未以木棒和徒手毆打老二，因此判決無罪，可上訴。

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