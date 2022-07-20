加碼補助！住高雄環保旅館 週日~四最高折抵1800、週五800

環保標章旅館鳳山79號背包客位在黃埔新村。（高雄市政府提供）

2022/07/20 23:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國旅補助搶優惠，高雄市環保局推薦民眾來高雄住環保旅館，週日至四住宿最高可折抵1800元、週五最高可折抵800元，民眾搭捷遊高雄，還能集綠點換綠色商品，以5000綠點到綠色餐廳消費，還能折抵現金50元。

高雄市有6間環保標章旅館，包括巨蛋旅店、義大天悅飯店、翰品酒店、福容大飯店、鳳山79號背包客及破豆基地，前4間加碼推出住宿抵用券，民眾以環保署「環保集點APP」5000綠點，住宿可以折抵現金50元，最高的是巨蛋旅店1萬綠點可折抵現金100元。

環保局說，交通部推出國旅住宿補助週日到週四最高1300元，高雄市加碼補助週日到週四200元、週五500元，搭配環保署「環保集點APP」下載優惠券，加碼補助200元，不限平假日都可折抵現金，等於週末也能折抵現金200元，限量1500份用完為止。

此外，環保署「環保集點APP」推出綠色餐廳折抵50元優惠券，高雄市適用9間餐廳，包括義大天悅飯店、皇廷蔬食滷味店、原園日式涮涮鍋仁武、旗山店等，民眾可以5000綠點，折抵現金50元。

環保局說，民眾搭乘捷運、輕軌等，以車資計算2元集1綠點，無搭乘給點上限，公共自行車以租借服務金額計算，同樣2元集1綠點，無騎乘次數或給點上限，民眾可集綠點換優惠券或綠色商品，高雄市府與環保署會不定期推出優惠活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法