弟媳離婚後挨告竊財 大伯案發半年後提告落空

大伯控告弟媳竊盜因逾期限，被橋頭地院判決公訴不受理。（記者鮑建信攝）

2022/07/20 22:44

〔記者鮑建信／高雄報導〕黃姓婦人2度潛入大伯蔡男住處，涉嫌共竊取2萬多元，直到她離婚後，蔡始報案追究，但橋頭地院卻發現黃婦行竊時，與他有姻親關係，屬告訴乃論之罪，蔡卻未在半年期限內提告，判決公訴不受理。

檢方指出，2021年4月5日下午3點多，黃婦前往高雄市仁武區蔡姓大伯夫婦住處，涉嫌竊取臥室內包包裡的1萬9千元後離去。隔天晚上8點多，她食髓知味，再度前往竊得6千元。

同年11月2日，黃婦與其夫離婚後，蔡男乃於同月10日，前往轄區澄觀派出所報案，仁武分局製作筆錄後，全案依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦並起訴。

地院法官開庭調查，卻發現黃婦與蔡男為二親等姻親關係，依法她涉及竊盜罪屬告訴乃論，不是公訴罪，犯罪時間點姻親關係還在，因此有半年的告訴期限，並不受後來離婚影響。

又查，蔡於警訊時自承，其於2021年4月7日曾向黃婦詢問為何於4月5日、6日取走現金，足認當天他就知道被竊，卻遲至11月10日，始前往派出所提告，顯已逾越告訴期間，可不經辯論，逕行判決公訴不受理，可上訴。

據悉，蔡男可能顧及胞弟感受，及兩造還是親戚關係，所以未立即報案，直到弟弟離婚才提告，卻喪失告訴權益，恐始料未及。

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