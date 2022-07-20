為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    弟媳離婚後挨告竊財 大伯案發半年後提告落空

    大伯控告弟媳竊盜因逾期限，被橋頭地院判決公訴不受理。（記者鮑建信攝）

    大伯控告弟媳竊盜因逾期限，被橋頭地院判決公訴不受理。（記者鮑建信攝）

    2022/07/20 22:44

    〔記者鮑建信／高雄報導〕黃姓婦人2度潛入大伯蔡男住處，涉嫌共竊取2萬多元，直到她離婚後，蔡始報案追究，但橋頭地院卻發現黃婦行竊時，與他有姻親關係，屬告訴乃論之罪，蔡卻未在半年期限內提告，判決公訴不受理。

    檢方指出，2021年4月5日下午3點多，黃婦前往高雄市仁武區蔡姓大伯夫婦住處，涉嫌竊取臥室內包包裡的1萬9千元後離去。隔天晚上8點多，她食髓知味，再度前往竊得6千元。

    同年11月2日，黃婦與其夫離婚後，蔡男乃於同月10日，前往轄區澄觀派出所報案，仁武分局製作筆錄後，全案依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦並起訴。

    地院法官開庭調查，卻發現黃婦與蔡男為二親等姻親關係，依法她涉及竊盜罪屬告訴乃論，不是公訴罪，犯罪時間點姻親關係還在，因此有半年的告訴期限，並不受後來離婚影響。

    又查，蔡於警訊時自承，其於2021年4月7日曾向黃婦詢問為何於4月5日、6日取走現金，足認當天他就知道被竊，卻遲至11月10日，始前往派出所提告，顯已逾越告訴期間，可不經辯論，逕行判決公訴不受理，可上訴。

    據悉，蔡男可能顧及胞弟感受，及兩造還是親戚關係，所以未立即報案，直到弟弟離婚才提告，卻喪失告訴權益，恐始料未及。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    得知洗澡遭偷拍／1年後告前男友 討不回公道
    2020/02/10 05:30

    得知洗澡遭偷拍／1年後告前男友 討不回公道
    法界︰告訴乃論罪 逾6個月失效
    2020/02/10 05:30

    法界︰告訴乃論罪 逾6個月失效
    偷拍私密裸照屬告訴乃論 律師：要注意6個月告訴期
    2020/02/10 00:44

    偷拍私密裸照屬告訴乃論 律師：要注意6個月告訴期
    告訴乃論罪撤告後可再告嗎？ 檢察官這樣說...
    2019/07/10 09:01

    告訴乃論罪撤告後可再告嗎？ 檢察官這樣說...

    股利債息雙收益策略
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播