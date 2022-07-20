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    首頁　>　高雄市

    高雄+2697 50歲以上第4劑明早9點開放預約

    高雄市今（20日）新增2697人確診。（高雄市政府提供）

    高雄市今（20日）新增2697人確診。（高雄市政府提供）

    2022/07/20 21:18

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今新增2697例本土確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），中央公布為2703例，轉銜個案6例，盛行率達18.22%。中央自7月22日起擴大開放50歲以上接種第4劑疫苗，高雄市將自21日上午9點起開放高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統，或電洽疫苗合約院所預約。

    市長陳其邁今主持防疫會議指出，根據中央統計，上週高雄每10萬人感染發生率為六都最低，代表傳染力的R值已明顯下降，此階段疫苗接種及涵蓋率仍然重要，6個月至5歲嬰幼兒自22日起，開放至合約院所接種莫德納疫苗，並於23、24日設置10站次幼兒接種站，提供滿2歲至5歲幼兒施打，現場完成接種將贈送兒童牙刷1支。

    衛生局表示，65歲以上長輩第4劑疫苗第2波發放通知接種，市府團隊共安排71站次社區接種站於明天起開打，需要接送前往接種的獨居、重大傷病、身心障礙長輩，可向區公所聯緊安排熱血計程車。另高雄市籍65歲以上長輩（含原住民身分55歲以上）接種第4劑疫苗，現場可領700元禮券及2支快篩試劑。

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    高市確診盛行率上升至18.22%。（高雄市政府提供）

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    2至5歲幼兒於23、24日至社區站接種疫苗，將送兒童牙刷1支。（高雄市政府提供）

    2至5歲幼兒於23、24日至社區站接種疫苗，將送兒童牙刷1支。（高雄市政府提供）

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