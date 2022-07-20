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    首頁　>　高雄市

    陳其邁10天訪11區！綠營：對手台北看高雄、邁邁高雄走透透

    陳其邁10天訪11區逾50行程，深入基層了解建設與需求。（記者王榮祥翻攝）

    陳其邁10天訪11區逾50行程，深入基層了解建設與需求。（記者王榮祥翻攝）

    2022/07/20 21:20

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩認為從台北看高雄、何錯之有？綠營人士指出，高雄市長陳其邁在柯志恩居隔起，10天內走訪11區、規劃超過50個行程，「在高雄走透透」絕對比從台北看高雄更踏實。

    柯志恩昨結束隔離、回到高雄後發文指出，綠色長期執政給高雄人什麼樣的生活品質？不該檢討嗎？就算「從台北看高雄」，何錯之有？真愛高雄，不僅要從台北看高雄，還應從台中和新北市看高雄、從全國看高雄，甚至從世界的海洋城市看高雄。

    他認為，為什麼高雄城市競爭力不進反退？人口一直流失、生活品質沒有提升，這才是真正愛高雄的人所應關切、在乎的！

    柯志恩的說法引起綠營「熱烈迴響」，爭取連任的現任議員與首度參選新人，紛紛發文駁斥柯志恩說法，形容她根本是天龍國觀點，乾脆回去選台北市長。

    有綠營人士披露，從柯志恩確診後的10天裡，陳其邁每天都有訪視地方行程，累計10天走訪11區、公開與非公開行程粗估超過50場，當柯志恩在台北看高雄時，陳其邁選擇在高雄走透透，兩相比較、邁邁更顯踏實。

    綠營人士進一步表示，非公開行程中包括許多宮廟、社團、地方人士，主要是聆聽基層想法，做為建設驗收參考指標，同時也向外界傳達陳其邁務實、貼近基層的風格，也間接傳達「沒有躺者選」的積極心態。

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