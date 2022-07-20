高捷小港林園線座談會爆棚 今年底動工、2030年完工

高雄捷運小港林園線都市計畫專案通盤檢討、今舉行公展前地區座談會，全場出席爆滿。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/20 21:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運小港林園線都市計畫專案通盤檢討，今舉行公展前地區座談會，全場出席爆滿，24里的里長齊喊「林園翻身、美夢成真」；高市副市長林欽榮強調，市府組成跨局處專案小組，沿線全面檢討規劃，將提出4大策略。

高雄市政府今晚在林園舉行「配合捷運小港林園線都市計畫專案通盤檢討公展前地區座談會」，向鄉親報告小港林園線推動方案，此案環評已通過，綜合規劃報告今年7月8日由交通部轉行政院核定中，預計今年底動工、2030年完工。

林欽榮說明，配合捷運建設，陳其邁市長指示周邊社區發展也應超前部署、預為準備，市府則組成跨局處專案小組，包括都發、捷運、交通、地政、經發、水利等各局處，展開捷運沿線全面檢討規劃，並提出4大策略。

4大策略分別為捷運場站聯合開發，周邊TOD發展規劃；捷運沿線既有農業區變更為都市發展用地，以區段徵收方式辦理；協助居民推動危老及都更，強化既有市街商業機能、引入新興產業創造就業機會。

小港林園線由高捷紅線往南延伸、一車直達，計畫路線約為12公里，沿線設置6座地下及1座高架車站，目標年運量4.3萬人次/日，沿線7站皆由交通局預先規劃接駁公車，引進最新式電動公車，提供通勤、通學、洽公需求接駁轉乘服務，並從現在開始增設50站1000席UBIKE，推廣低碳環保之共享運具，實現淨零排放目標。

為鼓勵大眾運輸導向開發，都發局於捷運RL4、RL5、RL6站周邊，規劃住宅區及商業區，將既有農業區變更為都市發展用地，面積總計170公頃，並由地政局辦理區段徵收進行開發，捷運完工前即完成都市發展用地之變更、區段徵收之開發，且曾經農地重劃者，依陳市長指示，抵價地比例不得少於45%，給予林園居民最大優惠，另區徵後之公共設施用地優先做為公園、社會住宅使用，提供居民平價、優質的生活環境。

高雄捷運小港林園線都市計畫專案通盤檢討、今舉行公展前地區座談會，由副市長林欽榮主持。（記者王榮祥翻攝）

高雄捷運小港林園線預計今年底動工、2030年完工。（記者王榮祥翻攝）

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