蓮池潭國家級帆船教練失蹤 玩家推測：翻船時被異物撞到昏迷

蔡教練與王姓男童操控的疑似休閒用的雷射型帆船，遇上翻船時，玩家提醒要先跳離船體，避免被桅桿或船體打到壓傷。（民眾提供）

2022/07/20 20:57

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄蓮池潭今天下午發生帆船體驗課程翻覆意外，造成9歲王姓男童溺水送醫不治，50歲蔡教練失蹤，由於蔡教練是相當資深的帆船好手，也是國家級教練，玩家推測，可能是翻船時被異物撞到昏迷或被水嗆昏而釀成不幸。

目前仍失蹤的蔡教練，是國內相當資深的風帆好手，年輕時曾入選中華台北帆船代表隊，2006年參加風帆横渡小琉球全國挑戰賽獲得第2名，也是中華民國帆船協會國家級教練和A級裁判，近年擔任多場校際帆船聯賽的裁判長及從事指導教練，亦自行招生教授樂觀型帆船、雷射型帆船和風浪板。

蓮池潭水域運動中心執行長朱文祥表示，蓮池潭水域水深不會超過5米，下水點共有3處，一處為蓮池潭水域運動中心，另兩處則是觀光局設於舊城國小前及環潭路公廁附近，風帆船是藉由風的動力航行於水面，掌控風力和改變方向都需要技術，遇強風或船體翻覆時，要小心被桅桿打到，或被船體壓入水面。

在教學上，會從小型的OP樂觀型帆船，亦即簡易型帆船學習操控技巧，再進階到雷射型或更高階的帆船技術，基本配備是一定要穿救身衣，注意船體勿超載，且要有基本的操控技巧。朱文祥說，這起意外所駕駛的應是休閒型的雷射型帆船，是體驗活動使用。

朱文祥提醒，體驗帆船遇上翻覆時，首先要先跳離船體，避免被壓入水中或被打到，等船倒下後再游向船體，不會游泳的人，可藉由船的浮力當浮具，而有經驗者則可爬上船由身體力量將船復位，再將其他落水者拉起。

風帆船初學者，都是先從俗稱OP的樂觀型帆船學起，圖攝於西子灣。（資料照，記者許麗娟攝）

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