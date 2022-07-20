蓮池潭開放水上運動首見溺斃意外 潛水員利用聲納搜救失聯教練

翻覆的風帆船。（記者洪定宏攝）

2022/07/20 19:02

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市政府開放左營蓮池潭水上運動以來，今天驚傳首起溺斃事件！60歲蔡姓教練與9歲王姓學童進行1對1的風帆船訓練課程，不明原因翻覆後，學童先被救起，身上沒有救生衣，但已無生命跡象，送醫急救不治，教練則下落不明，消防局派潛水人員並利用聲納持續搜救。

失聯的蔡姓教練擁有帆船及動力帆船證照，是中華民國帆船協會國家級教練與A級裁判，曾擔任高雄市帆船委員會競賽組長及中山大學帆船校隊指導教練，他堪稱經驗豐富，為何會落水失聯，令人匪夷所思；家屬則不清楚蔡姓教練的工作及招生狀況。

蓮池潭不僅是全國知名，也是日本旅客必遊的觀光景點，原本並無水上活動，後來高市府引進鴨子船、滑水運動、成立水域運動中心，且比照愛河，無需申請，就可下水，不料發生憾事。

警方指出，蔡姓教練有合格證照，私下招生，案發前僅男童1名學生，由家長送到現場與教練會合，然後教練與男童在蓮潭路岸邊登上風帆船，今天下午1點多開始行駛練習。

今天下午約2點46分，警方及消防局獲報，左營孔廟前的岸邊疑似有浮屍，派員到場救起，赫見是男童，緊急送醫治療，並通知家屬到院，但仍宣告不治，家屬悲痛欲絕。

消防局研判，風帆船疑似行駛到北極玄天上帝大型雕像附近水域時，不明原因翻覆並擱淺，男童往北漂流到孔廟岸邊才被發現。

由於案發時，沒有目擊者，警、消無法確認翻覆地點，也無法斷定他們有無穿救生衣，但發現男童時，他的身上沒有救生衣。

警方指出，蔡姓教練住小港區，男童為三民區某國小學生，為何會參加私人招攬的風帆船課程，有待調查釐清。

據了解，蓮池潭雖曾發生溺斃事件，但主要為自殺或酒醉者游泳溺斃，目前滑水、立式划槳及龍舟練習等水上運動，不曾發生溺斃意外，所以這是開放水上運動以來的第一次。

資深員警納悶，蓮池潭水淺，搜救人員站在北極玄天上帝雕像後方水域，只到腰際，僅水域運動中心的龍舟水道較深，但男童落水可能嗆昏而溺水，但教練的身高足以站立水中，有無可能身陷潭底爛泥？有待消防局仔細搜救。

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蓮池潭水域不深，搜救人員站立的位置僅深達腰際。（記者洪定宏攝）

搜救人員站立的水域只深到腰際，但仍潛水及搭救生艇搜尋。（記者洪定宏攝）

風帆船（右）翻覆後，男童在數百公尺外的孔廟前岸邊（左）被發現。（記者洪定宏攝）

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