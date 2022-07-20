蓮池潭驚傳風帆船翻覆1童不治 高市觀光局︰2國小學生經常練習

左營蓮池潭驚傳風帆船翻覆，男童不治，教練失聯搜尋中。（讀者提供）

2022/07/20 17:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市知名景點左營蓮池潭，今天下午驚傳驚傳風帆船翻覆，導致一名9歲王姓男童落水，救起後無生命跡象送醫不治。對此事件，高雄市觀光局強調，市長陳其邁推動還河於民政策後，蓮池潭水上活動已不需申請，2所國小的風帆課程學生，經常於課後在蓮池潭練習，相關責任還在釐清中。

高雄市長陳其邁推動還河於民政策，觀光局於去年12月20日起，開放蓮池潭水上活動，民眾只要於湖畔掃描QR-Code，或至觀光局行政資訊服務網填寫資料，實名登記後，並穿好救生衣等安全措施，即可下水活動。

根據觀光局公告，蓮池潭得從事的水域遊憩活動，包含立式划槳、獨木舟、風浪板等手划船浮具，及水上腳踏車、非動力天鵝船、非動力傳統舟艇、非動力風帆、遙控帆船，及其他經市府認定公告的非動力水域遊憩活動浮具，下水點為艇庫公廁旁草皮區及舊城國小對面遊憩浮台區。

高雄市觀光局長周玲妏指出，配合還河於民政策，包括光武、舊城國小的風帆課程學生，經常於課後在蓮池潭練習，並不需要申請或報備，對於發生這起不幸，相關責任正由警消釐清中，但必須先找到教練。

據了解，該學童就讀的光武國小表示，風帆課程是學生自行在校外報名。

面積42公頃的蓮池潭，最大水深僅約3米，發生這起意外，附近民眾也感到十分訝異。

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