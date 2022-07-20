到玉皇宮固樁？柯志恩:只是單純祈福並安太歲

柯志恩今天前往玉皇宮祈福並安太歲，並未通知廟方。（柯志恩提供）

2022/07/20 15:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁本月9日到知名的三民區玉皇宮天公廟參拜，一向挺藍的玉皇宮主委許文良公開力挺他連任；國民黨參選人柯志恩今天也前往玉皇宮參拜，是否為了固樁？柯志恩則澄清，今天只是單純祈福並安太歲，沒通知廟方，過一陣子希望能跟許文良當面請教。

玉皇宮主委許文良的公開力挺，被解讀為陳其邁「拔樁成功」，柯志恩當時受訪時則稱，她也會找機會去拜訪許文良，用最大誠心跟他討論，希望贏得他的支持!

柯志恩今天下午在臉書貼出她前往玉皇宮參拜的照片，並透露今年是她的本命年，當然也按照禮俗，在春節期間安過太歲了。來到高雄後，特別選在農曆7月前「默默地」前往鄰近的玉皇宮，祈求國泰民安，家人平安順利，也希望神明保佑，讓她克服未來的種種挑戰，逆水行舟。

柯志恩造訪玉皇宮，是否為了固樁？她剛才自錄影片澄清說，今天是利用開會空檔，想利用農曆7月前，給自己再安個太歲，於是就去了玉皇宮，沒有驚動任何人，也沒告知廟方，只跟助理2人虔誠的拜拜。

她說，有機會的話，過一陣子會透過管道，希望能跟許文良當面請教，今天就只是單純的個人祈福。

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