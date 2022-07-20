高雄加昌國小朱國良獲師鐸獎 曾是昆凌小學美術老師

加昌國小美術老師朱國良，獲得今年師鐸獎殊榮，圖為他參與高雄市兒童藝術季與學生一同創作的「小木偶」作品。（朱國良提供）

2022/07/20 14:15

〔記者許麗娟／高雄報導〕教育部公布今年師鐸獎獲獎名單，全國今年共選出72人，其中高雄市有3位加昌國小教師朱國良、左營國中教師蘇宥誠與三民高中教師黃瑞鶯3人獲獎。朱國良在楠梓區加昌國小擔任美術老師長達26年，是「高雄市通學步道計畫」的重要推手，並曾是藝人昆凌小學5、6年級的美術老師。

今年54歲的朱國良從小就立志當畫家、藝術家而不是當老師，沒想到在加昌國小當美術老師一教就是26年，還因此拿到師鐸獎，他謙虛表示，很多老師都做得很好。

台灣不少家長的觀念，美術都不是主科，但朱國良一直想打破這個觀念，因為藝術是可以陪伴一輩子的專長，所以加昌國小雖然沒有美術班，但在他的帶領下，卻一直與藝術有很密切的結合。

朱國良說，約2000年時，學校一座擋土牆因921大地震傾斜欲重新拆建，當時的校長林福建詢問他的想法，他建議讓圍牆公共藝術化，設計以馬賽克拼貼的方式設定6幅畢卡索、格爾尼卡、馬諦斯等現代畫家的壁畫，而這項成功之作，成了高雄市通學步道的起源，後續高雄市許多學校也開始為建構不同特色的通學步道。

朱國良也帶動高雄市創意裝置藝術，帶領親師生、志工創作超大型裝置藝術，在高雄市兒童藝術季，2016年創作的「愛麗絲狂想曲」、 2019年「小木偶」，都成為活動中最吸睛的焦點，也曾指導學生在4個月內完成30多幅的「名家大壁畫」，是提升與影響高雄市校園創意裝置藝術與兒童藝術文化活動的重要推手。

早期，朱國良也曾與美術館合作，將國外展覽結束的解說看版帶到校園，結合複製畫讓無法親自到美術館看展的小朋友，也能藉此感受看展的樂趣，還因此變成「藝術捷運」流通至各校園，他也常用「玩美人生」的建言，鼓勵與激勵了貧困的孩子走向希望的人生。

朱國良執教的學生，有不少學生拿到全國藝術領域比賽第1名等大獎，甚至有已是學成歸國的國內知名書法家、魔術師和畫家等，其中，還有一位知名藝人，就是嫁給周杰倫的藝人昆凌，朱國良說，昆凌的爸爸當時也在加昌國小擔任社團的美語老師，而昆凌自小在學校就是很受歡迎的明星級人物，對她印象深刻不僅是她甜美的外形，個性也相當乖巧沒有驕氣，而且美術表現也一直很好。

加昌國小約20年前由朱國良設計的藝術牆通學步道，當時朱國良在拍攝作品時，正好就讀小學的昆凌（左）和爸爸走過，留下這張珍貴的畫面。（朱國良提供）

朱過良在加昌國小校園指導學生完成的名家大壁畫，圖中作品是馬諦斯的畫作，朱國良正帶學生鑑賞。（朱國良提供）

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