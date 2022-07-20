搶救地球刻不容緩 中山大學設永續棧推動潔淨空氣

中山大學「人類與地球健康永續棧」，今（20日）舉行揭牌儀式。（中山大學提供）

2022/07/20 13:24

〔記者許麗娟／高雄報導〕全球有超過90%人口暴露於空氣污染中，每年高達700萬人因空氣汙染而死亡，而2019年起延燒至今的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）也經證實氣膠傳播為病毒主要傳播途徑，突顯呼吸潔淨空氣的重要性，中山大學氣膠科學研究中心與臺灣永續棧合作設置「潔淨空氣&人類與地球健康永續棧」，今（20日）舉行揭牌儀式，並開啟連續2天的跨領域論壇。

中山大學氣膠中心主任王家蓁團隊，以推動淨化空氣及人類與地球健康之全民永續發展為核心目標，強調人與地球母親之一體性及和諧共存。王家蓁表示，本次跨領域論壇結合產、官、學、研、教育界及NGO團體協作的具體行動實踐，活動中規劃了「其小無內、其大無垠」議程，以彰顯基礎科學在社會和環境面臨重大挑戰時所發揮的重要關鍵角色，並藉此響應聯合國宣布2022年為「國際基礎科學促進永續發展年」。

活動安排了「蒼穹之下，呼吸之間：空氣、呼吸與健康」議程，以及2場AIR HoPE空污治理與改善產業論壇，探討空污治理與減排的最新技術及策略；同時規劃全民永續發展教育論壇，更為第一線教育工作者安排2場結合SDGs課程教學實作工作坊，希望將永續理念向下札根。

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