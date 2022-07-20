偷真禮券改放影印假禮券被識破 中山大學職員監守自盜吃官司

國立中山大學傳出職員監守自盜，偷走職員工144萬8千元的家樂福禮券。（資料照）

2022/07/20 12:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕負責國立中山大學校內員工文康活動的人事室楊姓組員，把負責保管的144萬8千元家樂福禮券，以9折方式賣給網友，學校發現異狀準備查核時，楊男竟去影印店偽造禮券，再放回校內保險箱，但因紙質粗糙，被校方發現後報案；檢方偵訊時，楊否認犯行，還說是校園不夠安全，他才會把禮券帶回家保管，否認監守自盜，但因相關事證明確，被檢方依貪污等罪起訴。

檢方指出，中山大學從2017年開始，每年以公開招標方式辦理生日禮券採購，作為校內職員工生日賀金發放，2020年楊男到職後，開始承辦該業務；由於校方採購禮券後，並未將禮券編號、數量進行造冊管理，讓楊男認為有機可趁，開始「偷天換日」。

2020年6月20日，楊男先從人事室的保險箱，偷走230張面額1千元的家樂福禮券後，將禮券以面額9折在網路上賣給黃姓男子，同年9月，他又偷走234張禮券，一樣賣給黃男牟利，隔一個月，楊又偷走84張禮券，但這次他沒有賣掉，還是放在身邊保管。

由於楊男疑因在外欠款、投資失利又簽賭，資金缺口頗大，同年11月校方再度採購994張家樂禮券後，楊男直接抽走900張，再分兩次賣給黃姓男子；校方11月底清點時，發現禮券數量短少，楊坦承把禮券帶回家「保管」，並在校方人員陪同下，回家取出尚未變賣的84張禮券，更在校方還沒查覺前，去影印店偽造900張新購入的禮券，一次返還984張禮券回學校。

不過，校方於2天後清點禮券數量及核對券號時，發現楊男偽造的900張禮券紙質粗糙，和正品有很大的差別，校方私下通報家樂福 ，列管鎖定生日禮券採購案的券號後，發現黃男曾持列管券號的禮券去消費，於是通報調查局展開追查。

檢調偵訊時，楊男否認犯行，強調他認為學校保險箱不安全，才會把禮券帶回家保管，更不清楚禮券是被誰偽造，也沒有在網路上賣禮券；但檢方根據相關事證，不採信楊男說詞，偵結後依貪污、偽造有價證券將他起訴。

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